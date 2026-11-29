Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi này yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Tại xã Thiện Tín, từ ngày 10/11 đến nay, liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lũ lớn. Riêng đợt mưa lũ từ tối 27/11, toàn xã có 213 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7 đến 1,5 mét; 2.415 hộ bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động 394 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, di dời 273 người đến nơi an toàn. Đến nay, địa phương không có thiệt hại về người.

Mưa lũ cũng gây sạt lở bờ sông Vệ tại các thôn Bến Lấn, Trường Khánh và Nhơn Lộc với tổng chiều dài khoảng 1,2 km. Sạt lở đe dọa 50 hộ dân, nhà văn hóa thôn và đường tỉnh 624B. Đáng chú ý, tại khu vực Bến Lấn, sau đợt lũ ngày 27/11, bờ sông tiếp tục sạt lở, ăn sâu vào đất liền hơn 1 mét.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến các khu dân cư đang bị ngập nước chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Ảnh Lam Uyên

Tại xã Phước Giang, đợt mưa lũ ngày 27 và 28/11 khiến 613 hộ dân bị ngập, chia cắt; 31 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Nhiều khu dân cư ở các thôn Kim Thành, Đông Trúc Lâm và Sơn Hòa bị ngập sâu. Hôm nay (29/11), mực nước trên các sông đã rút, phần lớn nhà dân không còn ngập. Tuy nhiên, 81 hộ vẫn bị chia cắt do các tuyến đường còn ngập nước. Tuyến đường tỉnh ĐT.628, đoạn gần trụ sở xã và khu vực Soi Dâu, có nơi ngập khoảng 0,4 mét. Lực lượng công an đã tổ chức chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại tại khu vực thôn Sơn Hòa.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương không được chủ quan trước diễn biến thời tiết phức tạp; tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, sơ tán người dân khi cần thiết, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao quà cho các hộ dân trong khu vực bị ngập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân; khẩn trương thống kê thiệt hại, tổ chức vệ sinh, khử khuẩn môi trường, sửa chữa công trình hạ tầng bị hư hỏng và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh.

Đối với tình trạng sạt lở bờ sông Vệ, có nguy cơ ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xã Thiện Tín có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý. Việc nghiên cứu phương án phòng, chống sạt lở cần bảo đảm tính tổng thể, lâu dài, vừa bảo vệ khu dân cư, công trình giao thông, vừa bảo vệ di tích.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ và chia sẻ những khó khăn do mưa lũ gây ra. Ảnh Lam Uyên

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 19 giờ ngày 29/11, mưa lũ từ ngày 27 đến 29/11 đã gây ngập tại 33 xã, phường, với 51 khu dân cư và 2.500 nhà dân bị ảnh hưởng. Các địa phương đã sơ tán 500 hộ ra khỏi vùng ngập lụt và 200 hộ với 1.500 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đến sáng nay (29/11), nước đã xuống, nhà dân cơ bản hết ngập, hiện tại chỉ còn ngập trên các tuyến giao thông nông thôn vùng trũng, thấp và các cầu, ngầm tràn thấp.

Bờ sông Vệ sạt lở ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy. Ảnh Lam Uyên

Thiên tai làm 1 người bị thương, gây hư hỏng nhiều nhà ở, trường học, công trình thủy lợi và giao thông. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 20 điểm sạt lở trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý; 51 tuyến đường do xã, phường quản lý bị hư hỏng; 9 điểm sạt lở đồi núi tại 6 xã, phường. Tình trạng sạt lở bờ sông Vệ, sông Trà Khúc và một số sông, suối khác tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đến tối 29/11, mưa tại khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh đã giảm, mực nước các sông đang xuống chậm. Cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng sạt lở đất, ngập úng cục bộ, không đi qua các khu vực đường còn ngập sâu.