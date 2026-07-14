English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Vietnam Airlines được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không

Thứ Ba, 19:08, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam.

chu tich vietnam airlines duoc bau lam chu tich hiep hoi doanh nghiep hang khong hinh anh 1
Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IV

Đại hội cũng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Hiệp hội đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp hàng không, tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác và phát huy tiếng nói chung của toàn ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh: “Hiệp hội phải thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp hàng không Việt Nam. Mọi hoạt động phải xuất phát từ thực tiễn doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói của hội viên, kết nối các nguồn lực trong toàn ngành, hướng tới những giá trị thiết thực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của hàng không Việt Nam”.

chu tich vietnam airlines duoc bau lam chu tich hiep hoi doanh nghiep hang khong hinh anh 2
Ông Đặng Ngọc Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua tại Đại hội, với khẩu hiệu “Hợp tác, phát triển nhanh và hiệu quả”, Ban Chấp hành khóa IV sẽ tập trung đổi mới hoạt động của Hiệp hội, tăng cường phản biện và kiến nghị chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và cùng giải quyết những vấn đề chung của ngành.

chu tich vietnam airlines duoc bau lam chu tich hiep hoi doanh nghiep hang khong hinh anh 3
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines ra mắt Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra với cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ngành hàng không được đánh giá đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết. Theo đó, Hiệp hội được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và đồng hành cùng các cơ quan quản lý.

Năm 2026, ngành hàng không dân dụng Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành theo hướng an toàn, hiện đại, xanh và có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhu cầu đi lại tăng, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay Đông Bắc Á
Nhu cầu đi lại tăng, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay Đông Bắc Á

VOV.VN - Trước nhu cầu du lịch, giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á tăng cao, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế, tăng tần suất trên nhiều đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Động thái này góp phần nâng cao kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại.

Nhu cầu đi lại tăng, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay Đông Bắc Á

Nhu cầu đi lại tăng, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay Đông Bắc Á

VOV.VN - Trước nhu cầu du lịch, giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á tăng cao, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế, tăng tần suất trên nhiều đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Động thái này góp phần nâng cao kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại.

Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines
Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

VOV.VN - Tối 2/7, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket. Đây là một bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

VOV.VN - Tối 2/7, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket. Đây là một bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela
Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

VOV.VN - Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa cứu trợ tới Venezuela để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng, khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong các nhiệm vụ đặc biệt của đất nước.

Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

VOV.VN - Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa cứu trợ tới Venezuela để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng, khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong các nhiệm vụ đặc biệt của đất nước.

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh
Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

VOV.VN - Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Logistics và Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026, ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong phát triển bền vững, chuyển đổi số, giảm phát thải và thực hiện các tiêu chí ESG.

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

VOV.VN - Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Logistics và Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026, ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong phát triển bền vững, chuyển đổi số, giảm phát thải và thực hiện các tiêu chí ESG.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục