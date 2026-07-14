Chủ tịch Vietnam Airlines được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam.

Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IV

Đại hội cũng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Hiệp hội đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp hàng không, tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác và phát huy tiếng nói chung của toàn ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh: “Hiệp hội phải thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp hàng không Việt Nam. Mọi hoạt động phải xuất phát từ thực tiễn doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói của hội viên, kết nối các nguồn lực trong toàn ngành, hướng tới những giá trị thiết thực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của hàng không Việt Nam”.

Ông Đặng Ngọc Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua tại Đại hội, với khẩu hiệu “Hợp tác, phát triển nhanh và hiệu quả”, Ban Chấp hành khóa IV sẽ tập trung đổi mới hoạt động của Hiệp hội, tăng cường phản biện và kiến nghị chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và cùng giải quyết những vấn đề chung của ngành.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines ra mắt Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra với cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ngành hàng không được đánh giá đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết. Theo đó, Hiệp hội được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và đồng hành cùng các cơ quan quản lý.

Năm 2026, ngành hàng không dân dụng Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành theo hướng an toàn, hiện đại, xanh và có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.