Chủ tịch xã khai khống cho cán bộ gần 9 năm công tác để nhận bảo hiểm

Khai khống gần 9 năm công tác cho nữ cán bộ

Trong suốt thời gian qua, người dân xã Trung Chính (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) vô cùng bức xúc dẫn đến khiến kiện kéo dài liên quan đến giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2015, ông Nguyễn Văn Quyết, nguyên Chủ tịch xã Trung Chính, (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đã mắc hàng loạt sai phạm như tự ý bán trái thẩm quyền hàng trăm thửa đất, chỉ đạo thôn đối ứng hơn 342 triệu đồng cho nhà thầu trái quy định, xác nhận khống và lấy tiền ngân sách truy đóng bảo hiểm cho nguyên phó chủ tịch Hội phụ nữ xã sai quy định. Tuy nhiên, mặc dù đã có kết luận “ông Quyết đã mắc nhiều sai phạm” nhưng cho đến nay vị nguyên Chủ tịch xã này vẫn không bị kỷ luật và đã "hạ cánh an toàn".

Hàng loạt đơn thư của người dân xã Trung Chính tố cáo về những sai phạm của nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, theo người dân xã Trung Chính phản ánh, trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ông Nguyễn Văn Quyết đã ký khống thời gian “ma” cho bà Ngô Thị Cần (thời điểm đó là Hội trưởng phụ nữ xã) 8 năm 10 tháng để đủ thời gian về hưu.

Giải quyết khiếu kiện của người dân, tại Kết luận số 1013/KL-UB, ngày 5/11/2018, do ông Trần Xuân Nhiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài ký nêu rõ: “Ông Nguyễn Văn Quyết (nguyên Chủ tịch xã Trung Chính) xác nhận khống cho bà Ngô Thị Cần (nguyên Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Chính) là giáo viên mầm non của xã từ năm 1994 - 2003, (thực tế thời gian này bà Cần là Ủy viên và Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã, bà Cần không phải là giáo viên mầm non nhưng ông Quyết vẫn ký xác nhận bà Cần là giáo viên mầm non).

Không chỉ xác nhận khống gần 9 năm công tác ở trường mần non Trung Chính cho bà Cần, năm 2010, ông Quyết còn chỉ đạo cán bộ tài chính - kế toán xã lấy hơn 15 triệu đồng tiền ngân sách đóng truy nộp bảo hiểm cho bà Ngô Thị Cần. Do từ xác nhận khống của ông Quyết và các cơ quan chức năng, nên ngày 6/10/2015, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 878/QĐ-BHXH về việc cho bà Cần hưởng chế độ hưu trí...

Dính hàng loạt sai phạm nhưng vẫn hạ “cánh an toàn”

Trong đơn thư của người dân xã Trung Chính (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) nêu, ông Nguyễn Văn Quyết (nguyên Chủ tịch xã Trung Chính, từ năm 2004 đến năm 2015), đã lấy danh nghĩa UBND xã tự ý xẻ đất bán trái thẩm quyền hàng trăm thửa đất. Chính vì những sai phạm này mà đến nay gần 600 thửa đất của người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ, khiến người dân lao đao. Gần 200 thửa đất nộp tiền tiêu cực thì đã được cấp sổ đỏ, còn lãnh đạo xã đã “hạ cánh” an toàn, vẫn chưa bị xử lý, kỷ luật?.

Kết luận của UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) về sai phạm của ông Nguyễn Văn Quyết liên quan đến việc xác nhận khống và lấy tiền ngân sách truy đóng bảo hiểm cho nữ cán bộ xã này.

Liên quan nội dung này, tại bản Kết luận số 591/KL-UBND ngày 31/7/2017, do ông Nguyễn Thanh Hải - Phó chủ tịch UBND huyện Lương Tài ký nêu rõ: Năm 2015, thực hiện xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Trung Chính từ cống thôn Lai Tê đi trạm bơm đồng khởi, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư với tổng giá trị là 1.983.501.000 đồng. Công ty TNHH xây dựng Đồng Khởi là nhà thầu thi công.

Ông Quyết đã chỉ đạo thôn Lai Tê phải chuẩn bị nguồn vốn đối ứng 20% cho Công ty TNHH xây dựng Đồng Khởi. Sau đó, thôn Lai Tê đã trả đối ứng cho công ty Đồng Khởi 342 triệu đồng (không đúng với quyết định số 318/QĐ ngày 8/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Do không đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư và nhà thầu theo quy định, năm 2016, UBND xã Trung Chính thanh toán cho công ty TNHH xây đựng Đồng Khởi thừa so với giá trị quyết toán phần xây lắp được phê duyệt là 342 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã, cán bộ tài chính - kế toán xã và trưởng thôn, kế toán thôn Lai Tê thời điểm năm 2015, 2016.

Cũng theo bản Kết luận số 591 của UBND huyện Lương Tài: “Yêu cầu UBND xã Trung Chính, Ban lãnh đạo thôn Lai Tê kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với những cá nhân có những khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính và quản lý đất đai; Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Trung Chính, Chi bộ thôn Lai Tê căn cứ vào những khuyết điểm vi phạm của tập thể, cá nhân nêu trong kết luận để xem xét xử lý theo quy định Điều lệ Đảng”.

Chiều ngày 29/3, trao đổi với PV VOV.VN, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) xác nhận với PV là huyện Lương Tài đã nhận được đơn thư tố cáo của của người dân.

“Chúng tôi đã nhận được đơn thư tố cáo về trường hợp của ông Nguyễn Văn Quyết, huyện đang tiếp tục lập thêm 1 đoàn kiểm tra để xem xét giải quyết theo trình tự tố cáo theo quy định của pháp luật. Hiện nay UBND huyện đang làm quy trình xét kỷ luật ông Quyết theo quy định”.

Bí thư huyện Ủy huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết: “Ngày 29/3, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Lương Tài đã họp và quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Quyết (nguyên Chủ tịch xã Trung Chính) và đang giao cho UBND huyện xem xét xử lý về mặt chính quyền”./.



