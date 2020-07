Chưa đủ cơ sở để xử lý đầu nậu xây nhà không phép ở Bình Chánh, TP HCM

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TPHCM chiều nay (23/7), đại diện Công an TPHCM cho biết chưa đủ cơ sở để xử lý các đối tượng đầu nậu xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh.

Ông Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng tham mưu, CA TPHCM (Ảnh: TTBC TPHCM).

Theo ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TPHCM, lực lượng công an chưa xử lý hình sự đối tượng đầu nậu nào. Công an TP đã giao Công an huyện Bình Chánh mời 38 đầu nậu ở xã Vĩnh Lộc A lên làm việc, đấu tranh về các hành vi vi phạm quy định về đất đai nhà ở. Tuy nhiên, qua làm việc ban đầu cho thấy mức độ sai phạm của các đối tượng chưa đến mức xử lý trực tiếp vi phạm sử dụng đất đai theo điều 228 và 343 của Bộ Luật Hình sự.

Ông Nguyễn Thế Lâm nói thêm, để xử lý các hành vi vi phạm này thì phải xử lý vi phạm hành chính trước, tái phạm mới xử lý. Hiện Công an Bình Chánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng.

Liên quan đến việc xử lý các cán bộ sai phạm trong lĩnh vực đất đai, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết Sở đã tổ chức kiểm điểm ở các huyện: Bình Chánh, Củ Chi và quận Thủ Đức. Việc kiểm điểm đã xong và Sở đang lấy ý kiến các ngành về hình thức xử lý cán bộ sai phạm, sau khi cố kết quả sẽ công khai./.