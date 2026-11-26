Theo đó, liên quan nội dung tiến độ giải quyết vụ án, UBND xã Tuy Phong cho biết, vụ việc vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai xảy ra ngày 01/11/2025 đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tố tụng đã tiến hành định giá tài sản thiệt hại đối với hệ thống kênh chính Cây Cà, hệ thống kênh C3, 100m kênh suối măng Cây Cà, hệ thống lưới điện cao thế và định giá đối với 65 hộ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện định giá tài sản bị thiệt hại theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Khối lượng đất, đá, cát tràn từ trên cao xuống vùi lấp nhiều diện tích vườn cây ăn trái. Ảnh chụp ngày 03/11/2025

Việc định giá đối với tài sản của các hộ còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định pháp luật.

Đến ngày 14/10/2026, hồ sơ của 345 hộ với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng đã được 3 Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định thông qua. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét kinh phí hỗ trợ.

Hệ thống kênh chính Cây Cà thời điểm xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, Sở Tài chính có ý kiến, việc yêu cầu “Làm rõ căn cứ xác định thiệt hại do thiên tai, phân định với thiệt hại phát sinh từ sự cố vỡ hồ chứa nước” hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện cho đến khi có kết quả điều tra chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Do đó, việc UBND xã Tuy Phong kiến nghị sớm phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp cho người dân, hiện chưa đủ điều kiện để UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định.