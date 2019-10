Chưa học bằng đã lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Vinh cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã vào cuộc để điều tra, truy tìm chiếc xe và tài xế gây tai nạn. Ngày 16/10, tài xế đã đến trình diện tại công an.

Nguyễn Văn Trinh đến cơ quan công an trình diện.

Theo hồ sơ công an, vào khoảng 4h30 ngày 5/10, trước số nhà 344, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An), chiếc xe ô tô mang BKS 37A-356.42 do chị Hoàng Thị Ái Kh (SN 1961, phường Lê Lợi, TP Vinh) điều khiển đang dừng đèn đỏ tại nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi với đường Mai Lão Bạng thì bị tông từ phía sau. Chiếc xe đâm mạnh vào đuôi xe chị Khuê khi đó chưa xác định được biển số. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe con này đã lùi xe và rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của bị hại, sau 5 ngày vào cuộc điều tra, công an TP Vinh đã xác định được chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy hiệu Huyndai i10, mang BKS 37A-581.88, do Nguyễn Văn Trinh điều khiển.

Sáng 16/10, lái xe Nguyễn Văn Trinh đã đến công an TP.Vinh trình diện. Tại cơ quan công an, Trinh khai (SN 2002, trú tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Trinh cho biết, bản thân chưa có bằng lái xe. Nam thanh niên nhờ một người bạn ở Vinh thuê chiếc xe nói trên giúp để đi chơi thì gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.