Chuẩn bị thu phí thêm 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, có lo ngại lỗi hệ thống?

Từ thực tế triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc vào đầu tháng 3 năm nay cho thấy, đã xảy ra một số lỗi kỹ thuật như: nhận diện biển số chưa chính xác, barrie chậm mở, thậm chí phải xả trạm khi xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ… Vậy, những lo ngại này có xảy ra khi thu phí trên 13 tuyến cao tốc tới đây? Cục Đường bộ VN - đơn vị được giao tổ chức thu phí sẽ áp dụng biện pháp gì khắc phục?

Kỳ vọng hệ thống thu phí vận hành ổn định

Thường xuyên lái xe trên cao tốc Bắc- Nam, nhất là chặng Hà Nội- Hà Tĩnh, Hà Nội- Quảng Bình, anh Nguyễn Tiến Đức (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, lâu nay, việc thu phí tự động không dừng đã thực hiện khá hiệu quả trên toàn quốc.

Mặc dù vậy, với những sự cố từng xảy ra khi thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam vào đầu tháng 3 vừa qua, anh Đức mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện thu phí có thể rút kinh nghiệm, nhất là khắc phục khả năng đọc thẻ thu phí để giảm thiểu nguy cơ ùn ứ tại các nút ra khỏi cao tốc.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí

"Chúng ta cần đầu tư những công nghệ đọc tốt, đảm bảo chuẩn, bởi những ngày cao điểm, thường lỗi hay dính vào những ngày cao điểm, lượng xe đi lại đông, chỉ một – hai xe bị lỗi nhịp thôi, là cực kỳ dễ ùn ứ tại các nút ra", anh Đức cho biết.

Anh Nguyễn Minh Tú (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đã từng bị cần chắn tại trạm thu phí gần như quệt thẳng vào kính, nếu anh không kịp phản ứng, phanh xe khi vào trạm thu phí. Anh Tú phản ánh, ít nhất 2 lần anh bị lỗi nhận diện biển số phương tiện bị chậm trễ.

"Có những trường hợp đi sát đến nơi vẫn không nhận diện được nên nhân viên phải xử lý tình huống nhanh là mở barie thôi. Em bị 2 lần, một lần lên đèo Khánh Lê (Đà Lạt), một lần đi Nha Trang", anh Tú nói.

Về phía doanh nghiệp vận tải, ông Bùi Văn Viết, giám đốc điều hành nhà xe Minh Quý bày tỏ, hiện tại doanh nghiệp chưa gặp tình trạng phương tiện gặp sự cố khi triển khai thu phí không dừng trên cao tốc Bắc- Nam. "Các vấn đề về ETC, barie tại trạm thu phí, để mở ra, tài xế phản ánh ít khi gặp sự cố" ông Viết cho biết.

Ông Nguyễn Công Hùng, Tổng giám đốc taxi Mai Linh miền Bắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô VN cho biết, đối với các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định hoặc các phương tiện vận tải khác đều sử dụng công nghệ thu phí không dừng nhiều năm, nên dù có xảy ra sự cố tạm thời cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

"Về đi lại thì không ảnh hưởng nhiều, vì bây giờ phương tiện dùng tài khoản hết rồi, phương tiện đều tích hợp VETC đầy đủ, cho nên cơ bản không ảnh hưởng. Tuy nhiên, đương nhiên có thêm các tuyến đường thì sẽ thêm phí", ông Hùng nói.

Sẵn sàng cho giai đoạn thu phí mới trên cao tốc Bắc - Nam

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ miền Bắc, Cục Đường bộ VN cho biết, trước khi thực hiện thu phí 13 tuyến cao tốc Bắc- Nam vào 15/7 tới, đơn vị đã kiểm tra, rà soát kỹ hệ thống thu phí để giảm thiểu sự cố kỹ thuật khi vận hành.

Cũng theo ông Hồ Trọng Vinh, với việc thu phí không dừng thì biển số chỉ là trong những thông tin tham khảo, bên cạnh thông tin đọc qua thẻ ETC.

"Khi đọc E-tag thì biển số chỉ là tham khảo để chúng ta đối chiếu khi các biển số giả, hay biển số hỏng, hay là các sự vi phạm thôi, chứ còn chủ yếu là đọc qua E-tag. Và Cục Đường bộ VN đang hướng tới việc sẽ bỏ barie đầu vào và bỏ luôn cả barie đầu ra. Bây giờ đang bỏ barie đầu vào và trong tương lai sẽ bỏ luôn cả barie đầu ra. Chúng ta sẽ chuyển đa làn tự do cả đầu ra và đầu vào", ông Vinh chia sẻ.

Ông Hồ Trọng Vinh cũng cho biết, hiện đơn vị đã tích hợp 22 trạm thu phí thuộc 5 đoạn tuyến cao tốc đã tiến hành thu phí từ đầu tháng 3/2026 vào theo dõi trực tuyến theo thời gian thực tại Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ đường bộ miền Bắc. Cùng với đó, các trạm thu phí thuộc 13 đoạn tuyến cao tốc thu phí vào 15/7 tới cũng được tích hợp. Đồng thời trên tuyến đều trang bị camera Ai, giám sát tất cả hoạt động trên tuyến.

Ông Hồ Trọng Vinh khẳng định, khi áp dụng hệ thống này từ 2/3 đến nay, tình hình ùn tắc và tai nạn trên các tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông đã giảm đáng kể. Bởi vậy, đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ VN cũng bày tỏ hy vọng, cùng với việc thu phí trên 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc- Nam, khi áp dụng công nghệ giám sát mới, tình hình ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến sẽ được kiểm soát và giảm thiểu.