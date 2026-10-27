English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuẩn hóa quy trình, nâng độ tin cậy giám định tư pháp môi trường

Thứ Ba, 09:51, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chất lượng quan trắc, phân tích môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của căn cứ kỹ thuật phục vụ giám định tư pháp. Vì vậy, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và quản lý chặt chẽ hồ sơ, dữ liệu là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính khách quan, khoa học của kết luận giám định.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, giám định tư pháp trong lĩnh vực môi trường cung cấp căn cứ chuyên môn, khoa học phục vụ giải quyết các vụ việc. Mỗi kết quả phân tích phải phản ánh trung thực mẫu được lấy, được kiểm soát chất lượng và có đầy đủ hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu, truy xuất.

chuan hoa quy trinh, nang do tin cay giam dinh tu phap moi truong hinh anh 1
Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường 

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, sai sót trong lấy mẫu, bảo quản hoặc xử lý số liệu có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá bản chất vụ việc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chất lượng cần được bảo đảm xuyên suốt từ lập kế hoạch, quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm đến sử dụng kết quả ban hành kết luận. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân phải được thể hiện rõ trong hồ sơ.

Ông Nguyễn Xuân Hải lưu ý, mẫu phải có tính đại diện cho đối tượng, thời điểm và phạm vi cần đánh giá. Việc lựa chọn phương pháp, kiểm soát chất lượng và lưu giữ dữ liệu gốc phải đi cùng việc xác định giới hạn sử dụng kết quả, tránh đưa ra nhận định vượt quá những gì dữ liệu có thể chứng minh.

Ông Hà Thanh Liêm, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cho rằng, độ tin cậy của kết quả được hình thành từ toàn bộ chuỗi công việc và hồ sơ minh chứng. Khi tiếp nhận trưng cầu, đơn vị cần nghiên cứu hồ sơ, làm rõ nội dung, phạm vi và điều kiện chuyên môn trước khi xây dựng phương án.

Tại hiện trường, đoàn giám định phải đối chiếu hồ sơ với nguồn thải thực tế, ghi nhận tình trạng hoạt động của cơ sở, thời điểm xả thải và điều kiện lấy mẫu. Nếu thực tế khác phương án, đơn vị phải lập biên bản, trao đổi đúng thẩm quyền trước khi thay đổi. Khi mẫu, niêm phong hoặc điều kiện bảo quản có bất thường, cần đánh giá ảnh hưởng và lưu hồ sơ giải trình.

Trong phòng thí nghiệm, nếu mẫu kiểm soát chất lượng hoặc dữ liệu phân tích không đạt yêu cầu, đơn vị không được tự ý phát hành số liệu bị ảnh hưởng. Việc điều tra nguyên nhân, xử lý và xác nhận kết quả phải có hồ sơ; mỗi kết quả cần truy xuất được về mẫu, thiết bị và quá trình phân tích.

chuan hoa quy trinh, nang do tin cay giam dinh tu phap moi truong hinh anh 2
Ảnh minh hoạ

Theo ông Nguyễn Đức Thành, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, giai đoạn 2023-2026, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo 26 quyết định trưng cầu, với các đối tượng gồm nước thải, khí thải, chất thải công nghiệp và môi trường đất.

Một khó khăn lớn là hiện trạng tại thời điểm giám định có thể khác thời điểm xảy ra vụ việc. Trong vụ việc liên quan khai thác, chế biến quặng đất hiếm tại Yên Bái và các cơ sở liên quan, phạm vi giám định trải trên 7 địa điểm thuộc 5 địa phương theo hồ sơ. Các cơ sở đã dừng hoạt động, bị niêm phong nên không thể lấy mẫu nước thải, khí thải. Hiện trạng môi trường thay đổi, thiếu số liệu nền và tài liệu về nguồn gốc vật chất gây khó khăn cho việc đánh giá ảnh hưởng môi trường.

Đơn vị giám định thống nhất với cơ quan điều tra lấy mẫu chất thải để phân định, lấy mẫu môi trường xung quanh để đánh giá theo quy chuẩn, đồng thời đề nghị bổ sung tài liệu về quy trình sản xuất, nguyên liệu và nguồn phát sinh chất thải.

Tại Bắc Giang, bốn chai mẫu nước thải được lưu giữ hơn 5 tháng. Sau khi xem xét hồ sơ và tình trạng mẫu, các bên xác định mẫu chưa bảo đảm điều kiện giám định, thống nhất lập biên bản bàn giao lại. Đơn vị tiếp tục lấy mẫu trực tiếp tại cửa xả để thực hiện nội dung còn đủ điều kiện. Tuy nhiên, kết quả mẫu mới chỉ phản ánh thời điểm lấy mẫu mới, không thay thế được căn cứ liên quan đến nhóm mẫu cũ.

Tại một trạm xử lý nước thải sinh hoạt ở Hà Nội, lưu lượng đo tại hiện trường chỉ phản ánh thời điểm quan trắc, chưa đủ căn cứ xác định tổng lượng nước thải trong ngày do hệ thống xả theo mẻ. Muốn xác định lượng thải theo ngày hoặc theo kỳ, cần bổ sung thông tin về thời gian bơm, số mẻ và chu kỳ xả.

Ông Thành nhấn mạnh kết luận phải gắn với vị trí, thời điểm và phạm vi đại diện của mẫu, nêu rõ nội dung xác định được và nội dung chưa đủ cơ sở. Từ thực tiễn trên, ông Nguyễn Xuân Hải đề nghị các đơn vị làm rõ vướng mắc ở từng khâu, nguyên nhân và hướng xử lý; xác định trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan trưng cầu với tổ chức giám định. Việc hoàn thiện hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình cần gắn với quản lý chặt chẽ hồ sơ, mẫu vật và dữ liệu, bảo đảm mỗi nhận định đều có căn cứ kiểm chứng, góp phần nâng cao độ tin cậy của hoạt động giám định tư pháp môi trường.

giao-thong-xanh_0.jpg

Hà Nội trước bài toán vùng phát thải thấp: Xanh hóa giao thông, bảo đảm sinh kế

VOV.VN - Hà Nội từng bước triển khai vùng phát thải thấp nhằm kiểm soát khí thải, cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, thành phố cần phát triển giao thông công cộng, hoàn thiện hạ tầng và có cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm sinh kế cho người dân, nhất là nhóm lao động thu nhập thấp.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam phát sinh 5,64 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, chỉ 11% được tái chế
Việt Nam phát sinh 5,64 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, chỉ 11% được tái chế

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 5,64 triệu tấn chất thải nhựa nhưng chỉ khoảng 620.000 tấn được tái chế, tương đương 11%. Trong khi đó, ngành sản xuất tái chế trong nước vẫn phải nhập khẩu khoảng 400.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. 

Việt Nam phát sinh 5,64 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, chỉ 11% được tái chế

Việt Nam phát sinh 5,64 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, chỉ 11% được tái chế

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 5,64 triệu tấn chất thải nhựa nhưng chỉ khoảng 620.000 tấn được tái chế, tương đương 11%. Trong khi đó, ngành sản xuất tái chế trong nước vẫn phải nhập khẩu khoảng 400.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. 

Siết kiểm định, bảo đảm dữ liệu quan trắc môi trường chính xác, minh bạch
Siết kiểm định, bảo đảm dữ liệu quan trắc môi trường chính xác, minh bạch

VOV.VN - Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục là cơ sở quan trọng để giám sát chất lượng môi trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm. Vì vậy, tăng cường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, kiểm soát chất lượng dữ liệu và nâng cao hiệu quả hậu kiểm đang là những yêu cầu cấp thiết.

Siết kiểm định, bảo đảm dữ liệu quan trắc môi trường chính xác, minh bạch

Siết kiểm định, bảo đảm dữ liệu quan trắc môi trường chính xác, minh bạch

VOV.VN - Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục là cơ sở quan trọng để giám sát chất lượng môi trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm. Vì vậy, tăng cường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, kiểm soát chất lượng dữ liệu và nâng cao hiệu quả hậu kiểm đang là những yêu cầu cấp thiết.

Gỡ vướng thủ tục môi trường, không buông lỏng kiểm soát ô nhiễm
Gỡ vướng thủ tục môi trường, không buông lỏng kiểm soát ô nhiễm

VOV.VN - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đề nghị đơn giản hóa thủ tục đánh giá tác động môi trường, phân cấp hợp lý cho địa phương, đồng thời tăng cường hậu kiểm, giám sát xả thải và bảo đảm đồng bộ.

Gỡ vướng thủ tục môi trường, không buông lỏng kiểm soát ô nhiễm

Gỡ vướng thủ tục môi trường, không buông lỏng kiểm soát ô nhiễm

VOV.VN - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đề nghị đơn giản hóa thủ tục đánh giá tác động môi trường, phân cấp hợp lý cho địa phương, đồng thời tăng cường hậu kiểm, giám sát xả thải và bảo đảm đồng bộ.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục