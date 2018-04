Chúc văn khích lệ tinh thần yêu nước trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ dâng hương tại Đền Hùng

Sáng nay, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Đoàn rước lễ bắt đầu di chuyển từ sân Trung tâm.

Tham dự Lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo 4 tỉnh góp giỗ, gồm Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang.

Đoàn rước đi qua sân Công quán.

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Đúng 6h sáng, trong không khí trang nghiêm, Ðoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội Đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.

Tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ và 100 thanh niên mặc trang phục với những chi tiết mô phỏng theo quần áo người Việt cổ tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng tay gương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng, cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh dày, gắn liền với những truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn- Đất vuông của ông cha ta.

Đoàn rước đi qua Nghi môn.

Đi sau khối nghi thức là Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân về dự Lễ dâng hương Giỗ Tổ.

Đúng 6h30 phút, tại Điện Kính Thiên ngút ngàn linh khí, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng bắt đầu. Trong thời khắc thiêng liêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các tỉnh góp giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2018 đã vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật, thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông để con cháu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh; cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên.

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 đọc Chúc văn khẳng định, ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Nay gặp buổi bình minh:

Đảng thành công, trong đổi mới tư duy

Dân phấn khởi, cùng dựng xây kinh tế

Con đường giàu mạnh đã thênh thang

Cuộc sống văn minh càng đẹp đẽ

Thời cơ thuận lợi đã thêm nhiều

Nhưng thách thức gian nan còn chẳng dễ.

Song nghĩ rằng

Quốc tế giao lưu phải triển khai

Hội nhập toàn cầu là xu thế

Nên lãnh đạo mở đường

Cùng nhân dân vững chí

Tinh thần càng sáng tạo thông minh

Truyền thống lại chí nhân đại nghĩa

Toàn dân học tập, vươn xa trí tuệ vạn trùng cao

Cả nước đua tài, đánh thức tiềm năng thiên cổ dậy...

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2018 Bùi Minh Châu đọc Chúc văn.

Bài chúc văn cũng thể hiện tâm tư, tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc, khích lệ tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình, đoàn kết quốc tế; khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống chí nhân đại nghĩa, tinh thần sáng tạo thông minh, ra sức thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vì hòa bình, hữu nghị trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương, thành kính dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong tại ngã năm đền Giếng.

Ngay sau Lễ dâng hương, tại các đền của Khu di tích, hàng triệu con dân đất Việt trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã tề tựu thành kính tri ân công đức tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian.

Cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đúng 6h30 phút ngày 10/3 âm lịch, các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương cùng đồng loạt dâng hương theo nghi lễ truyền thống.

Lực lượng làm nhiệm vụ đội mưa giúp dân trên đường dâng hương giỗ Tổ VOV.VN - Thanh niên tình nguyện, công an... đội mưa giúp người dân trên đường dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.

Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Cũng trong sáng nay, tại Đền Hùng Vương, thành phố Nha Trang, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ vua Hùng.

Nghi lễ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng được tổ chức trang trọng.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân cùng đại diện các đơn vị, địa phương của tỉnh Khánh Hòa đã tề tựu về đền Hùng Vương, nằm trên đường Ngô Gia Tự ở trung tâm thành phố Nha Trang để dâng hương, làm lễ giỗ Tổ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi dâng hương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng chốt trực, phân luồng không để xảy ra tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông. Trước đó, từ mồng 7 tháng 3 âm lịch đền Hùng Vương đã đón các đoàn học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang... đến dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng.

Dâng hương, hoa, dâng bánh chưng, bánh dày lên Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương ở thành phố Nha Trang.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân tỉnh Khánh Hòa dành một phút tưởng nhớ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ, 18 vị vua Hùng cùng các thế hệ tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Dịp này, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn kết, kế tục xứng đáng sự nghiệp dựng nước, bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp.

“Tất cả chúng ta con cháu Lạc Hồng đều đồng lòng hướng về Đền Hùng, vùng đất Tổ thiêng liêng, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ và 18 vị vua Hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu mạnh và văn minh, để xứng đáng với công lao to lớn của các vị Vua Hùng và những bậc tiền nhân”, ông Nguyễn Đắc Tài nói.

Ngoài đền thờ Hùng Vương ở thành phố Nha Trang, tại tỉnh Khánh Hòa hiện có rất nhiều trường học, đường phố, công trình công cộng mang tên Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Vương để tri ân, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đồng bào các dân tộc hướng về ngày Giỗ Tổ



Cùng với đồng bào cả nước, sáng nay, nhằm ngày 10/3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đak Lak long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Đội tế Nam quan Đình Lạc giao thực hiện các nghi thức tế.

Sau tiếng trống, chiêng khai hội, Đội tế Nam quan Đình Lạc Giao đã thực hiện các nghi thức tế truyền thống như: dâng hương hoa, dâng lễ vật đặc sản địa phương gồm: cà phê, hồ tiêu, bơ, rượu cần…lên bàn thờ Vua Hùng, đọc chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Nhân dân các dân tộc Đắk Lắk thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng.

Lãnh đạo tỉnh Đak Lak đã báo cáo trước anh linh các Vua Hùng những thành quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Với lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thắp hương tưởng niệm, làm lễ bái vọng Quốc Tổ Hùng Vương và cầu cho quốc thái dân an.

Lễ vật đặc sản địa phương dâng lên bàn thờ Vua Hùng.

Cần Thơ: Dâng hương, dâng lễ vật lên Quốc tổ Hùng Vương

Tối qua (24/4), tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đến dâng hương, dâng lễ vật lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tronmg Lễ dâng hương, dâng lễ vật lên Quốc tổ Hùng Vương.

Năm nay, Cần Thơ tổ chức Lễ dâng hương, dâng lễ vật lên Quốc Tổ Hùng Vương với nhiều đặc sản của địa phương nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Qua đây góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Các tiết mục được các nghệ sĩ dàn dựng công phu và cùng nhau tái hiện về những ngày dựng nước, giữa nước.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đến dâng hương.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, truyền thống và tín ngưỡng thờ các Vua Hùng đối với người dân Việt Nam qua bao đời chính là sợi dây tâm linh, gắn kết toàn dân tộc.

Tới đây, thành phố sẽ triển khai hơn 3,6 ha để xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thành phố và các tỉnh ĐBSCL đến dâng hương, tưởng niệm.

Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch hàng năm - ngày lễ trọng đại của cả dân tộc ta đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Đất Việt dù ở trong nước hay ở nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn"; nhớ về tổ tông, về nghĩa “Đồng bào” để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta./.

Thời tiết ngày Giỗ Tổ: Mưa lớn cả ngày, miền Bắc se lạnh VOV.VN - Đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), miền Bắc sẽ có mưa bất chợt cả ngày, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển se lạnh. Ảnh: Người Việt tại Séc long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương VOV.VN - Ngày 22/4, hơn 1.000 bà con người Việt từ khắp các địa phương tại Séc và các nước châu Âu đã tham dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Bắt đầu các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 VOV.VN - Hôm nay (21/04), tại khu Di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ bắt đầu diễn ra các hoạt động trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2018. Chính thức có Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018 VOV.VN -Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Lịch nghỉ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018 VOV.VN - Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) mấy ngày? Biển người đổ về đền Hùng trong tối trước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương VOV.VN - Sau ngày làm cuối trước kỳ nghỉ, lượng người đổ về Giỗ Tổ Hùng Vương tăng đột biến trong tối trước ngày 10/3 âm lịch.