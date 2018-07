Chùm ảnh: Muôn kiểu săn “đặc sản” trong nước lũ xứ Nghệ

Mưa lớn trong những ngày qua khiến huyện Yên Thành, Nghệ An, nơi được mệnh danh là vựa lúa xứ Nghệ bị nhấn chìm trong nước lũ. Theo thông tin từ UBND huyện Yên Thành, thống kê sơ bộ có hơn 4.500 ha lúa hè thu, hoa màu bị ngập nặng, trong đó hơn một nửa có nguy cơ mất trắng. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa lớn cũng khiến giao thông bị chia cắt, có nhiều xã, bản, làng bị cô lập trong nước lũ. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến 401/553 hồ đập thủy lợi đầy nước, các hồ còn lại đạt 40 đến 90% dung tích. Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập nước. 6 ngôi nhà của người dân bị sập và bị đất đá sạt lở vùi lấp, 5 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 19.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tại huyện Qùy Châu, Nghệ An, 35 người vào rừng hái măng trước khi bão đổ bộ và bị mất liên lạc. Đến nay, lực lượng chức năng đã liên lạc được với nhóm người này và phải chờ nước rút mới được được họ ra. Tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn huyện Yên Thành cũng bị nhấn chìm khoảng 2km, có vị trí ngập sâu hơn 1m khiến giao thông tê liệt. Tuy nhiên, tranh thủ nước lũ dâng cao người dân nơi đây chăng lưới đánh cá ngay trong nước lũ. Người dân lội giữa dòng nước để thả lưới. Bên cạnh đó, món “đặc sản” của vùng quê lúa xứ Nghệ là chuột đồng cũng được “săn” ráo riết. Khi nước lũ dâng cao, chuột đồng thường tìm đến những nơi cao hơn để ẩn nấp, đây cũng là vị trí có thể dễ dàng tìm thấy những chú chuột đồng béo tròn. Nhóm trai làng đi săn “đặc sản"./.

