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Chung kết Olympia 2026 ngày 1/11: Ai sẽ giành vòng nguyệt quế?

Chủ Nhật, 06:00, 01/11/2026
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VOV.VN - 8h30 phút sáng nay (1/11), bốn thí sinh đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Bốn điểm cầu địa phương đã sẵn sàng tiếp lửa cho cuộc đua tìm nhà vô địch.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự góp mặt của bốn nhà leo núi xuất sắc trong cuộc đua cuối cùng là Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Huy Quang Minh là thí sinh xuất phát đầu tiên, tiếp đến là Đoàn Lê Anh Đức, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương.

Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3, ứng dụng VTVgo và tường thuật trực tiếp trên Báo Điện tử VTC News.

Bốn hành trình với những dấu ấn riêng

Trần Võ Gia Bảo là đại diện đầu tiên của Khánh Hòa góp mặt tại trận chung kết Olympia năm thứ 26. Nam sinh giành 260 điểm ở cuộc thi tuần, về nhì với số điểm cao nhất trong các thí sinh nhì tuần để giành quyền đi tiếp. Tại cuộc thi tháng, Gia Bảo đạt 210 điểm và sau đó giành vé vào chung kết năm với chiến thắng 175 điểm ở cuộc thi quý I.

chung ket olympia 2026 ngay 1 11 ai se gianh vong nguyet que hinh anh 1

Hành trình của Gia Bảo có những thời điểm tạo dấu ấn rõ nét. Ở cuộc thi tháng, dù có lúc ở vị trí cuối, nam sinh đã bấm chuông trả lời câu hỏi chướng ngại vật khi mới có một gợi ý và đưa ra đáp án chính xác “Đất rừng phương Nam”. Tại cuộc thi quý, câu trả lời “UNICEF” trong phần thi Về đích đã giúp Gia Bảo giành chiến thắng.

Đại diện Phú Thọ, Lý Thái Dương giành 190 điểm ở cuộc thi tuần, 180 điểm ở cuộc thi tháng và 200 điểm tại cuộc thi quý II. Nam sinh được đánh giá có nền tảng kiến thức tốt, đặc biệt ở môn Hóa học. Chiến thắng ở cuộc thi quý giúp Thái Dương trở thành thí sinh thứ hai ghi tên vào trận chung kết năm.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, bước vào chung kết với thành tích 250 điểm ở cuộc thi tuần, 345 điểm ở cuộc thi tháng và 225 điểm tại cuộc thi quý III. Điểm số 345 ở cuộc thi tháng là một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình của nam sinh. Quang Minh được kỳ vọng phát huy khả năng xử lý câu hỏi nhanh và sự bình tĩnh trong cuộc đua cuối cùng.

Đoàn Lê Anh Đức là đại diện cuối cùng giành vé vào chung kết năm. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 230 điểm ở cuộc thi tuần, 330 điểm ở cuộc thi tháng và 220 điểm tại cuộc thi quý IV. Ở cuộc thi tuần, Anh Đức về nhì với số điểm cao nhất trong các thí sinh nhì tuần, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Bốn thí sinh đến với trận chung kết bằng những cách khác nhau, nhưng đều đã chứng minh năng lực qua các vòng thi. Cuộc đua cuối cùng đòi hỏi không chỉ kiến thức rộng mà còn cả bản lĩnh, khả năng tính toán và sự bình tĩnh trước áp lực.

Bốn điểm cầu sẵn sàng tiếp lửa

Cùng với trường quay tại Hà Nội, bốn điểm cầu ở các địa phương có thí sinh dự thi đã hoàn tất những khâu chuẩn bị quan trọng, sẵn sàng kết nối trong sáng 1/11.

Tại Khánh Hòa, điểm cầu được đặt ở Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, nơi dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia cổ vũ Trần Võ Gia Bảo. Không khí chuẩn bị tại địa phương hướng đến việc tạo không gian cổ vũ sôi động, tiếp thêm động lực cho nam sinh trong lần đầu tiên Khánh Hòa có đại diện góp mặt ở chung kết Olympia năm thứ 26.

Phú Thọ, điểm cầu đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích Đền Hùng. Hơn 5.000 người dự kiến tham gia cổ vũ Lý Thái Dương. Công tác chuẩn bị được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị liên quan; sân khấu, hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng và đường truyền kết nối được kiểm tra trước ngày diễn ra cuộc thi.

Tại Hưng Yên, điểm cầu đặt ở Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Đây là nơi người dân, thầy cô và học sinh cùng hướng về trường quay, cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Điểm cầu Hà Nội được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, với sự tham gia cổ vũ của thầy cô, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và đông đảo khán giả. Các tiết mục văn nghệ, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ được chuẩn bị, tạo không khí sôi nổi trước giờ thi đấu.

Việc chuẩn bị tại các điểm cầu không chỉ phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp mà còn là dịp để nhà trường, gia đình và địa phương đồng hành với các thí sinh. Bốn điểm cầu mang theo sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè và người dân, tạo nên không khí đặc biệt cho trận chung kết năm.

Chờ đợi chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia 2026

Trận chung kết là cuộc so tài của bốn thí sinh đã vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý. Mỗi phần thi đều có thể tạo ra bước ngoặt, bởi khoảng cách điểm số có thể thay đổi nhanh chóng qua từng câu hỏi.

chung ket olympia 2026 ngay 1 11 ai se gianh vong nguyet que hinh anh 2
Em Trần Võ Gia Bảo xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Bên cạnh danh hiệu quán quân, trận chung kết còn là dịp ghi nhận hành trình nỗ lực của các thí sinh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và địa phương. Chiếc vòng nguyệt quế là phần thưởng cho người chiến thắng, nhưng việc góp mặt ở cuộc đua cuối cùng cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với cả bốn nhà leo núi.

Sáng nay, sự chú ý của khán giả cả nước sẽ hướng về trường quay và bốn điểm cầu để chờ đợi cái tên giành chiến thắng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. 

Thu Hằng - Nguyễn Hà/VOV.VN
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