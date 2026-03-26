Chung tay “giải cứu” hồ nhân tạo cao nhất Việt Nam

Ghi nhận thực tế trong những ngày tháng 3 này cho thấy, mặt hồ vốn trong xanh nay bị bao phủ bởi lớp váng xanh dày đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc do chất thải từ hơn 500 lồng bè nuôi cá tầm, cá hồi phát sinh trong thời gian dài. Tình trạng này không chỉ làm mất đi vẻ đẹp thơ mộng của “tuyệt tình cốc” Sa Pa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và an toàn công trình thủy điện Séo Chong Hô.

Công nhân thủy điện khử khuẩn trong nước hồ

Đứng trước yêu cầu cấp bách, UBND xã Tả Van đã chủ trì cuộc họp với các ngành và doanh nghiệp để chốt phương án xử lý dứt điểm. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung (chủ đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện Séo Chong Hô) đã huy động nhân lực, thiết bị để hút váng bẩn, vớt rác thải trên mặt hồ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/3/2026.

Một hộ nuôi cá di chuyển lồng bè ra khỏi lòng hồ

Song song với đó, các doanh nghiệp và hộ dân cũng đang khẩn trương tháo dỡ, di dời toàn bộ lồng bè nuôi cá ra khỏi lòng hồ với thời hạn cuối cùng là ngày 15/4/2026.

Phấn đấu hoàn thành triệt để việc xử lý ô nhiễm tại hồ Séo Mý Tỷ trước 30/5/2026

Khẳng định quyết tâm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm kéo dài này, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết: “Quan điểm là phải làm nghiêm túc cho đúng quy định bởi vì vấn đề này đã tồn tại hơn 10 năm rồi. Trước kia cũng có phản ánh nhưng ảnh hưởng từ các hộ nuôi chưa đến mức độ, chưa chạm ngưỡng như bây giờ. Sẽ phải xử lý triệt để, có biên bản làm việc đầy đủ và yêu cầu các bên phải thực hiện đúng”.

Cùng với việc làm sạch bề mặt và di dời lồng bè, đơn vị quản lý thủy điện cũng được yêu cầu lập phương án nạo vét lòng hồ để xử lý tận gốc lớp bùn thải tích tụ, hoàn thành trước ngày 30/5/2026 để chuẩn bị cho mùa mưa lũ. Với sự vào cuộc quyết liệt này, hồ Séo Mý Tỷ được kì vọng sẽ sớm lấy lại vẻ trong xanh vốn có, tiếp tục là điểm đến du lịch sinh thái bền vững và là “lá phổi xanh” quan trọng của vùng núi Tây Bắc.