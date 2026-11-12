Chung tay kiểm soát nguồn phát thải, quyết liệt nâng chất lượng không khí Hà Nội

Bụi đường và giao thông chiếm phần lớn lượng phát thải

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang trở thành vấn đề được đông đảo người dân quan tâm khi bụi mịn và các nguồn phát thải tiếp tục tạo áp lực lên môi trường đô thị. Đáng chú ý, bụi đường, giao thông vận tải và hoạt động xây dựng là những nguồn phát thải lớn nhất. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng lượng bụi mịn PM2.5 phát thải trên địa bàn thành phố ước khoảng 21.000 tấn mỗi năm. Con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát ô nhiễm từ những hoạt động diễn ra thường xuyên trong đời sống đô thị.

Bụi phát tán từ công trường đang thi công ở Hà Nội

Theo bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), kết quả kiểm kê phát thải bụi tại Hà Nội cho thấy bụi đường chiếm khoảng 41% tổng lượng phát thải. Đây là lượng bụi bị cuốn lên từ mặt đường, trở thành nguồn gây ô nhiễm đáng kể. Trong khi đó, giao thông vận tải chiếm khoảng 34%; hoạt động xây dựng chiếm khoảng 8%. Phần còn lại đến từ sinh hoạt, đốt hở và các hoạt động công nghiệp, làng nghề sử dụng nhiên liệu đốt.

Những tỷ lệ trên phản ánh bức tranh đa dạng về nguồn gây ô nhiễm không khí tại Thủ đô. Đáng chú ý, hai nguồn phát thải lớn nhất đều gắn với hoạt động giao thông và tình trạng bụi tồn đọng trên đường phố. Khi phương tiện lưu thông liên tục, bụi bám trên mặt đường có thể bị bánh xe và luồng gió cuốn lên, phát tán vào không khí. Vì vậy, chỉ kiểm soát khí thải phương tiện sẽ chưa đủ nếu công tác vệ sinh đường phố chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Từ thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định cần ưu tiên xử lý những nguồn phát thải lớn, có khả năng kiểm soát ngay. Các giải pháp được đặt ra gồm quét, hút bụi và rửa đường; đồng thời kiểm soát khí thải phương tiện giao thông và từng bước triển khai định hướng vùng phát thải thấp. Đây là những giải pháp nhằm tác động trực tiếp vào các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu, thay vì chỉ tập trung ứng phó khi chỉ số chất lượng không khí tăng cao.

Bên cạnh đó, hoạt động đốt rác, đốt lá cây và rơm rạ cũng cần được ngăn chặn. Dù không chiếm tỷ trọng lớn như bụi đường và giao thông, việc đốt hở vẫn làm phát sinh thêm chất ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại khu dân cư. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, việc kiểm soát phải được triển khai đồng bộ, từ vệ sinh đường phố, quản lý phương tiện đến quản lý hoạt động xây dựng và đốt hở.

Không thể để bụi phát tán từ công trường ra khu dân cư

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông và đô thị, hoạt động xây dựng trở thành một vấn đề cần được quan tâm. Theo kiểm kê, nguồn phát thải từ xây dựng chiếm khoảng 8% tổng lượng bụi mịn PM2.5. Tỷ trọng này thấp hơn bụi đường và giao thông vận tải, nhưng vẫn là nguồn phát thải đáng kể, đặc biệt tại những khu vực có nhiều công trình thi công cùng lúc.

Thực tế, quá trình đào đắp, vận chuyển vật liệu, phá dỡ công trình và tập kết phế thải đều có nguy cơ phát sinh bụi. Nếu công trường thiếu rào chắn, không phun nước hoặc phương tiện vận chuyển không được che phủ, bụi và đất cát có thể phát tán ra khu vực xung quanh. Đáng lưu ý, xe chở vật liệu làm rơi vãi bùn đất trên đường không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tạo thêm nguồn bụi khi mặt đường khô và phương tiện khác đi qua.

Quá trình đào đắp, vận chuyển vật liệu, phá dỡ công trình và tập kết phế thải đều có nguy cơ phát sinh bụi

Ông Phạm Công Nhân, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đã ban hành nhiều quy định nhằm kiểm soát bụi phát thải từ hoạt động xây dựng. Các yêu cầu được đặt ra ngay tại công trường, trong đó bắt buộc phải có rào chắn, màn che bụi và phun nước trong quá trình thi công. Đối với công trình nhà cao tầng, việc vận chuyển vật liệu phải được đóng bao, che chắn kín từ trên xuống dưới, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán bụi.

Cùng với đó, phương tiện vận chuyển phế thải xây dựng phải được rửa sạch trước khi ra khỏi công trường. Phế thải dạng rời phải được đóng bao, phủ kín, không để phát tán ra môi trường. Đặc biệt, phương tiện ra khỏi công trường phải được làm sạch nhằm tránh mang theo bùn đất ra đường. Xe vận chuyển cũng phải đóng kín và tuân thủ quy định về tải trọng.

Đối với hoạt động phá dỡ công trình trong khu vực phố cũ, yêu cầu kiểm soát bụi càng cần được chú trọng. Các đơn vị thi công phải lắp đặt hệ thống rửa bánh xe, phun nước và rửa bụi. Đây là những biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ, đồng thời giảm lượng đất cát theo phương tiện vận chuyển ra các tuyến phố.

Không dừng lại ở việc ban hành quy định, Sở Xây dựng Hà Nội còn đề cập đến việc tăng cường giám sát những công trình lớn, có nguy cơ phát sinh nhiều bụi. Thành phố nghiên cứu ứng dụng cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát bụi tại công trường và thí điểm phun sương dập bụi. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ phát hiện, theo dõi và kiểm soát tình trạng phát tán bụi trong quá trình thi công.

Ông Phạm Công Nhân cho biết, trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm được xác định từ chủ đầu tư đến nhà thầu thi công. Hồ sơ mời thầu cần có giải pháp, phương án cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm tại công trường và khu vực xung quanh. Nhà thầu phải thu dọn, vệ sinh, quét rửa khi xảy ra tình trạng vật liệu rơi vãi; đồng thời cam kết với đơn vị vận chuyển về việc che chắn và bảo đảm vệ sinh môi trường. Trường hợp nhà thầu không thực hiện tốt các yêu cầu, công trình có thể bị đình chỉ thi công.

Tăng cường xử lý xe chở vật liệu gây bụi

Áp lực kiểm soát bụi còn đến từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng. Trung tá Phạm Hoài Nam, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều đại dự án như Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5 cùng các khu đô thị lớn đồng loạt triển khai thi công đã khiến lượng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tăng đột biến.

Ô tô rửa đường tại Hà Nội

Qua thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng xe chở vật liệu xây dựng không che chắn, để bùn đất rơi vãi ra đường, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ thành phố. Đây là những hành vi tác động trực tiếp đến vệ sinh môi trường, đồng thời làm gia tăng bụi trên các tuyến đường. Khi bùn đất không được thu dọn kịp thời, dưới tác động của phương tiện lưu thông và thời tiết, lượng bụi có thể tiếp tục phát tán.

Trước tình trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra công khai, thành lập các tổ công tác khép kín để xử lý vi phạm liên quan đến giao thông, vận chuyển vật liệu và tình trạng rơi vãi ra đường. Theo Trung tá Phạm Hoài Nam, lực lượng chức năng đã xử phạt 17.000 trường hợp, trong đó có hơn 3.000 trường hợp chở vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường và hơn 8.000 trường hợp vi phạm tải trọng. Tổng số tiền xử phạt vượt 100 tỷ đồng.

Những con số xử lý cho thấy quy mô vi phạm và áp lực quản lý đối với hoạt động vận chuyển vật liệu trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, xử phạt chỉ là một phần của giải pháp. Việc yêu cầu doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và nhà thầu tuân thủ quy định ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn, giảm nguy cơ đất cát phát tán trên đường phố.

Ngăn đốt rác, rơm rạ từ khu dân cư

Bên cạnh các nguồn phát thải lớn tại khu vực đô thị, hoạt động đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp cũng cần được kiểm soát từ cơ sở. Tại xã An Khánh, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ sau thu hoạch. Công tác tuyên truyền, vận động người dân được thực hiện song song với duy trì vệ sinh môi trường, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Địa phương sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như banner, tờ rơi và mạng xã hội của UBND xã. Số điện thoại đường dây nóng cũng được công khai để người dân phản ánh, tố giác những hành vi vi phạm. Cách làm này góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình tại các khu dân cư.

Ngăn đốt rác, rơm rạ từ khu dân cư

Đối với rơm rạ sau thu hoạch, UBND xã An Khánh vận động người dân không đốt mà tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc xử lý, ủ thành phân bón. Theo đại diện địa phương, tình trạng đốt rơm rạ đôi khi vẫn xảy ra, do đó cần tiếp tục tuyên truyền, vận động và giám sát tại cơ sở. Việc thay đổi thói quen của người dân cần có thời gian, sự kiên trì và những phương án xử lý phụ phẩm phù hợp.

Từ những nguồn phát thải được nhận diện, có thể thấy bài toán ô nhiễm không khí tại Hà Nội không thể giải quyết bằng một biện pháp riêng lẻ. Bụi đường cần được xử lý bằng hoạt động quét, hút bụi và rửa đường thường xuyên; giao thông cần kiểm soát khí thải phương tiện; công trường phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu che chắn, phun nước và vệ sinh. Trong khi đó, xe vận chuyển vật liệu cần được giám sát, xử lý nghiêm nếu để rơi vãi hoặc vi phạm tải trọng.

Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp vận tải và mỗi người dân. Một công trường không bảo đảm vệ sinh, một phương tiện chở vật liệu không che chắn hay một hành vi đốt rác tùy tiện đều có thể làm gia tăng áp lực lên chất lượng không khí. Vì vậy, việc tuân thủ quy định cần trở thành yêu cầu thường xuyên trong hoạt động sản xuất, xây dựng và sinh hoạt.

Với khoảng 21.000 tấn bụi mịn PM2.5 phát thải mỗi năm theo ước tính, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiểm soát ô nhiễm từ gốc. Ưu tiên những nguồn phát thải lớn, có thể kiểm soát ngay, đồng thời duy trì giám sát và xử lý vi phạm sẽ là hướng đi quan trọng. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ và trách nhiệm được thực hiện nghiêm túc, thành phố mới có thể từng bước hạn chế bụi phát tán, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường sống của người dân.