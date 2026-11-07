Chương trình 1719 tạo động lực phát triển vùng đồng bào Khmer

Xã Nhị Trường có gần 70% dân số là đồng bào Khmer, chủ yếu sống bằng nghề nông. Trước đây, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm trên 80% tổng số hộ nghèo của xã. Để cải thiện tình hình, địa phương tập trung hỗ trợ vốn ưu đãi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm và khuyến khích người dân tham gia kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản.

Cây màu có thể trồng quanh năm khi hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh

Ông Nguyễn Văn Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Nhị Trường cho biết:“Tập trung cho vay vốn ưu đãi để sản xuất nâng cao lợi nhuận cho nông dân, thực hiện kinh tế tập thể, củng cố kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã để liên doanh, liên kết, xây dựng sản phẩm chủ lực, OCOP, thương mại điện tử để liên kết chuỗi giá trị nâng cao đời sống vật chất cho người dân”.

Từ sự hỗ trợ này, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Điển hình là ông Kim Long Bình, người đã chuyển đất trồng lúa sang trồng bắp kết hợp nuôi bò. Khi tham gia mô hình trồng bắp giống, ông được hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào với giá ưu đãi và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, lợi nhuận đạt từ 30-40 triệu đồng/ha.

Ông Kim Long Bình chia sẻ:“Về giống thì công ty cung cấp, còn phân thuốc thì có người hướng dẫn mình sử dụng. Bắp lai giống thì được bao tiêu với giá từ 15 đến 17 ngàn đồng/kg, như giống SC29 được bao tiêu với giá 15 ngàn đồng/kg. Mình sản xuất theo hướng dẫn của HTX và công ty năng suất cũng đạt 10 tấn/ha”.

Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, xã Nhị Trường giảm được 20 hộ nghèo, đạt 285% chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là kết quả tích cực từ việc kết hợp hỗ trợ sinh kế với khuyến khích người dân chủ động vươn lên.

Rẫy bắp (ngô) giống liên kết với doanh nghiệp của nông dân Vĩnh Long

Tại xã Châu Thành, nơi đồng bào Khmer chiếm 43% dân số, diện mạo nông thôn cũng có nhiều đổi thay. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã hoàn thành 123 công trình với tổng vốn hơn 538 tỷ đồng, gồm các công trình giao thông, dân dụng và cầu nông thôn. Người dân đồng hành bằng việc hiến đất, hoa màu và đóng góp hơn 8,8 tỷ đồng. Hệ thống điện, đường, thủy lợi, trường học và cơ sở y tế từng bước được đầu tư, nâng cấp, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Cùng với hạ tầng, địa phương chú trọng tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Phát Tài tham gia Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, với diện tích hơn 48 ha và 48 hộ tham gia. Mô hình giúp giảm chi phí sản xuất 3,2 triệu đồng/ha, tăng lợi nhuận 16% và giảm phát thải CO2 từ 20-30%.

Cánh đồng ứng dụng công nghệ số của HTX Nông nghiệp Phát Tài , xã Châu Thành (Vĩnh Long)

Những đổi thay ấy được người dân cảm nhận rõ trong cuộc sống hằng ngày. Ông Kim Rương, ở xã Châu Thành phấn khởi cho biết: “Cuộc sống bà con mình ngày càng được nâng lên, đó là nhờ Nhà nước đầu tư hạ tầng đường, điện, kênh thủy hoàn chỉnh, được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật. Ngoài ra còn có mô hình liên kết để giảm chi phí nhờ đó mà sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Nói chung đời sống của người dân nông thôn bây giờ tốt hơn xưa nhiều lắm”.

Hiện nay, đồng bào Khmer chiếm 10,4% dân số tỉnh Vĩnh Long. Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng hoàn thiện, điều kiện sản xuất và sinh hoạt được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,65%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/người/năm.

Hạ tầng giao thông của xã Châu Thành hôm nay

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, khuyến khích đồng bào tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và kiểm soát nguy cơ tái nghèo. Ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kinh tế xã hội trong vùng đồng bào Khmer để giúp đồng bào có điều kiện sinh hoạt, phát triển sản xuất tốt hơn; phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là điều kiện để đồng bào an tâm học tập lao động sản xuất, tạo điều kiện giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Ngôi chùa Khmer ngày càng khang trang khi đời sông của người dân được nâng lên

Từ đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ phát triển sản xuất, Chương trình 1719 cùng các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo thêm động lực để đồng bào Khmer Vĩnh Long vươn lên. Không chỉ cải thiện thu nhập, những chính sách thiết thực còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, phát huy nội lực trong nhân dân, tạo nền tảng xây dựng vùng đồng bào Khmer ngày càng phát triển bền vững.