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Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đồng bào biên giới Quảng Trị ổn định sinh kế

Thứ Ba, 07:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Từ nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các vốn vay ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, nhiều hộ dân xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị từng bước phát triển chăn nuôi, trồng rừng, tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.

 

Anh Hồ Văn Xai, ở bản La Trọng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị từng gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu chăn nuôi lợn. Do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, số lợn con chết dần.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực để phát triển sản xuất, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi. Anh Xai cũng tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn, bò và gia cầm tổ chức tại địa phương. Từ đó, anh từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng hơn đến việc xây dựng chuồng trại, chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi.

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Anh Hồ Văn Xai, ở bản La Trọng, xã Dân Hóa đầu tư mô hình chăn nuôi lợn bản

Từ năm 2024, anh Xai đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố theo hướng bán tự nhiên, thoáng mát, chuyển sang nuôi lợn nái sinh sản, chủ động nguồn con giống. Anh vừa bán lợn con, vừa giữ lại nuôi thành lợn thịt. Từ khi đầu tư mô hình đến nay, gia đình anh thu nhập gần 50 triệu đồng mỗi năm. Đây cũng là hướng đi mà Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến: hỗ trợ người dân phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao năng lực sản xuất, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất có kế hoạch, góp phần cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Anh Hồ Văn Xai tâm sự: “Trước đây có tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi gà, lợn, bò. Tôi đã đầu tư mô hình chăn nuôi lợn từ năm 2024, để chăm lợn con lớn lên mà bán thì rất khó khăn. Sau đó tôi nuôi lợn mẹ để sinh sản, bán lợn giống con. Có vay ngân hàng thêm 100 triệu để làm chuồng trại và trang trải chi phí chăm sóc hàng ngày của mô hình chăn nuôi lợn”.

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Chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chị Hồ Thị Khuynh, ở bản Y Leng, xã Dân Hóa lựa chọn chăn nuôi lợn bản để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022, chị được vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đóng chân trên địa bàn xã Dân Hóa cũng hỗ trợ chị Khuynh 10 triệu đồng. Từ các nguồn vốn này, chị đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi lợn bản lấy thịt.

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Mô hình chăn nuôi lợn bản của chị Hồ Thị Khuynh tạo sinh kế ổn định.

Đến nay, gia đình chị duy trì đàn lợn 21 con, nuôi hơn 40 con gà, 15 con ngan và trồng hơn 12.000 cây keo lai. Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của gia đình đạt hơn 60 triệu đồng mỗi năm.

Theo chị Hồ Thị Khuynh, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, kết hợp với tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất đã tạo điều kiện để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình.

“Trước đây không có công ăn việc làm, con giống không có. Được sự hỗ trợ mô hình sinh kế, mua lợn bản để nuôi đã giúp tôi có động lực hơn, cố gắng hơn và chăm chỉ làm ăn, phát triển. Điều này hỗ trợ một phần giúp kinh tế gia đình ổn định hơn”, chị Khuynh chia sẻ.

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Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Trị có cuộc sống tốt hơn

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn hướng đến nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ người dân tổ chức phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Dân Hóa, việc kết hợp nguồn vốn vay với hướng dẫn kỹ thuật, vận động thay đổi phương thức sản xuất đang giúp nhiều hộ dân từng bước phát huy lợi thế sẵn có, phát triển chăn nuôi, trồng trọt và cải thiện thu nhập.

Từ những mô hình cụ thể, Hội Nông dân xã Dân Hóa tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. 

Bà Hồ Thị Keo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội Nông dân xã Dân Hóa đang quản lý 19 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 800 hộ vay, tổng dư nợ hơn 52 tỷ đồng thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn này tạo điều kiện để hội viên đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình. Theo đánh giá sơ bộ của Hội, khoảng 40-50% số hộ trên địa bàn bước đầu phát triển kinh tế hiệu quả, có nguồn thu ổn định và vươn lên khá giả.

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Anh Xai đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố theo hướng bán tự nhiên, thoáng mát

Theo bà Hồ Thị Keo, người dân từng bước nâng cao kiến thức, chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và hạn chế rủi ro trong quá trình phát triển kinh tế.

“Trước đây bà con nhân dân trên địa bàn rất khó khăn, khi có chủ trương tiếp cận các nguồn vốn thì tạo mô hình sinh kế, thì tôi thấy cuộc sống của bà con ổn định hơn. Các mô hình nuôi bò bản, nuôi lợn bản, trồng rừng keo tràm phù hợp với địa bàn, tạo ra mô hình sinh kế, giúp có một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn”, bà Keo cho biết.

Cùng với triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tổ chức sản xuất và tăng cường kết nối thị trường tiêu thụ. Việc phát triển các mô hình nuôi lợn bản, nuôi bò sinh sản, trồng rừng kinh tế gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và khả năng của từng hộ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế ổn định và góp phần giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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