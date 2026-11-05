Chương trình mục tiêu quốc gia giúp người Rục chuyển đổi sinh kế

Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng, người Rục chuyển đổi sinh kế, từng bước vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Từ những ruộng lúa canh tác kém hiệu quả do thiếu nước, người Rục đã chuyển đổi sinh kế sang trồng dứa

Những ruộng lúa thiếu nước do nắng hạn, những rẫy ngô kém hiệu quả được người Rục ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị chuyển sang trồng dứa.

Ông Trần Xuân Tư, thành viên Tổ hợp tác trồng dứa bản Yên Hợp, xã Kim Phú phấn khởi khi được tham gia Dự án chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng dứa. Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bà con được hỗ trợ cây giống, phân bón.

Ông Trần Xuân Tư hy vọng vụ dứa năm nay được mùa và đầu ra sản phẩm ổn định. “Qua mô hình này so với các mô hình trước đây thì thấy cây dứa phát triển tốt, phù hợp với công việc của bà con. Người dân rất tâm huyết và có trách nhiệm trong trồng và chăm sóc cây dứa này. Mong muốn thời gian tới có đầu ra ổn định cho bà con”.

Ông Trần Xuân Tư, thành viên Tổ hợp tác trồng dứa bản Yên Hợp hy vọng vụ dứa năm nay được mùa và đầu ra sản phẩm ổn định

Dự án trồng dứa ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị có diện tích gần 4,5ha, được triển khai từ đầu năm 2026. Người dân được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách đặt hom, khoảng cách trồng đến kỹ thuật chăm sóc. Trên những khoảnh đất ở bản Yên Hợp, màu xanh của những luống dứa đang dần phủ kín diện tích từng bị bỏ hoang. Chính quyền xã Kim Phú kỳ vọng cây dứa trong tương lai có thể trở thành sản phẩm nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống và; quảng bá; nét văn hóa bản địa của Kim Phú đến du khách.

Chuyển đổi sinh kế sang trồng dứa hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập, giúp bà con giảm bớt việc phải vào rừng sâu vất vả mưu sinh

Bà Đinh Thị Hiền Lương, ở thôn Yên Hợp, xã Kim Phú cho hay, ban đầu còn thấy mới lạ nhưng bây giờ ai cũng thấy phấn khởi. Hy vọng trong thời gian tới, cây dứa sẽ phát triển, mang lại nguồn thu nhập, giúp bà con giảm bớt việc phải vào rừng sâu, núi cao vất vả để mưu sinh: “Mô hình được Đảng, Nhà nước và cấp xã quan tâm hỗ trợ, cho giống cây, cho phân bón, hỗ trợ đất đai và cày bừa cho dân. Người dân thấy rất tuyệt vời, có công ăn việc làm, làm sao đó để có nguồn thu nhập cho dân, cho bản. Trước đây bà con trồng ngô nhưng có năm được mùa có năm không được mùa. Năm nay có vườn dứa này thì bà con đi chăm sóc cây dứa”.

Người Rục ở bản Yên Hợp chăm sóc ruộng dứa

Hơn 65 năm về trước, cuộc sống của người Rục ở thôn Yên Hợp, xã Kim Phú gắn bó núi rừng, sống trong hang đá, mưu sinh bằng săn bắt, hái lượm. Rời hang đá, hòa nhập xã hội, người Rục về định cư giữa những thung lũng bằng phẳng, không còn “sáng ra khỏi hang, tối vào lại” như trước đây mà bắt đầu xây dựng bản làng. Tiếp nối thành công của mô hình lúa nước Rục Làn, mô hình trồng dứa đang mở ra một hướng đi mới. Đây không chỉ là thêm một loại cây trồng, mô hình còn góp phần hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, từng bước giúp bà con chủ động hơn trong phát triển kinh tế, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững.

Người Rục kỳ vọng mùa trồng dứa bội thu, giúp nâng cao đời sống của đồng bào

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ hỗ trợ sản xuất mà còn góp phần thay đổi nhận thức, giúp bà con chuyển từ khai thác tự nhiên sang làm nông nghiệp có kế hoạch. Quan trọng hơn, bà con đã tư duy về phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo ông Hoàng Thanh Bình, mô hình trồng dứa dù chỉ ở giai đoạn khởi đầu nhưng với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng, sự hưởng ứng của người dân là tín hiệu tích cực để đồng bào Rục từng bước vươn lên, làm chủ cuộc sống. “UBND xã triển khai mô hình trồng dứa ở bản Yên Hợp, bên cạnh đó cũng triển khai thêm mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng. Hiện nay các mô hình sinh kế của bà con đã bắt đầu cho thấy sự hiệu quả trong việc đầu tư”.

Ruộng dứa xanh tốt của người Rục dưới chân núi Rục Làn

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang từng bước tạo điều kiện để người Rục ở thôn Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thay đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, vươn lên thoát nghèo. Quan trọng hơn, chương trình đã khơi dậy ý chí tự lực, giúp người dân chủ động phát triển kinh tế, từng bước làm chủ cuộc sống trên chính quê hương mình.