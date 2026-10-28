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Chuyển 21 cá thể Trĩ sao quý hiếm từ TP.HCM đến Vườn quốc gia Bạch Mã

Thứ Tư, 23:06, 28/10/2026
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VOV.VN - 21 cá thể Trĩ sao quý hiếm được Thảo Cầm Viên Sài Gòn bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch Mã, nơi loài chim này từng phân bố trong tự nhiên. Đây là bước chuẩn bị cho mục tiêu tái hoang dã các thế hệ tiếp theo, góp phần phục hồi loài chim nguy cấp.

Theo thông tin từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, 21 cá thể Trĩ sao được bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch Mã gồm 9 cá thể trống và 12 cá thể mái. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác bảo tồn, hướng tới kết nối giữa bảo tồn chuyển chỗ và bảo tồn tại chỗ đối với các loài động vật hoang dã quý hiếm.

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Công tác bảo tồn và nhân giống Trĩ sao tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (ảnh: N.N)

Trĩ sao (tên khoa học Rheinardia ocellata) là loài chim hoang dã nguy cấp, thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Nhóm IB theo Thông tư số 85/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, công tác nghiên cứu, chăm sóc và nhân giống Trĩ sao đã được triển khai trong nhiều năm. Tính đến ngày 26/10/2026, tổng đàn Trĩ sao được đơn vị chăm sóc, duy trì ổn định đạt 44 cá thể. Kết quả này tạo cơ sở để Thảo Cầm Viên từng bước mở rộng hoạt động bảo tồn loài chim quý hiếm ngoài phạm vi cơ sở nuôi dưỡng.

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 Các cá thể Trĩ sao được kiểm tra kỹ lượng, chuẩn bị đưa đến Vườn quốc gia Bạch Mã (ảnh: N.N)

Việc chuyển giao 21 cá thể Trĩ sao đến Vườn quốc gia Bạch Mã (Thành phố Huế) nhằm tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời theo dõi, nghiên cứu khả năng thích nghi và sinh sản của đàn chim trong điều kiện môi trường mới.

Đặc biệt, chương trình hợp tác hướng tới mục tiêu tái hoang dã các thế hệ Trĩ sao tiếp theo tại Vườn quốc gia Bạch Mã, nơi từng là sinh cảnh phân bố tự nhiên của loài chim này. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực kết nối hoạt động nhân giống bảo tồn với phục hồi quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên.

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Các cá thể trĩ sao vừa được chuyển giao về Vườn Quốc gia Bạch Mã (ảnh: N.N)

Để đảm bảo an toàn cho đàn Trĩ sao trong quá trình di chuyển, Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Vườn quốc gia Bạch Mã đã phối hợp chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đến tiếp nhận.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý, kiểm dịch theo quy định; đồng thời bố trí nhân sự theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn chim trong suốt hành trình vận chuyển bằng đường bộ đến TP. Huế.

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Công tác chuyển giao đàn Trĩ sao được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị (ảnh: N.N) 

Bên cạnh Trĩ sao, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đang từng bước triển khai định hướng kết nối bảo tồn chuyển chỗ và bảo tồn tại chỗ đối với loài Hươu vàng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động vật hoang dã quý hiếm.

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Trĩ sao trống với chiếc đuôi dài ấn tượng (ảnh: N.N)
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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