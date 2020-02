Chuyện điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 4/2, một bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona đã được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện. Điều này không chỉ mang lại niềm vui cho bệnh nhân cũng như các bác sĩ trực tiếp điều trị mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với ngành y tế Việt Nam cũng như trên thế giới trong bối cảnh đang có những lo ngại về sự bùng phát của loại virus gây bệnh viêm phổi mới này.

Bệnh nhân Li Zichao xuất viện trong sáng 4/2 và được tạo điều kiện để liên hệ với bố.

Hai bệnh nhân người Trung Quốc, cha tên là Li Ding, 66 tuổi và con trai là Li ZiChao, 28 tuổi, đều nhập Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1, do có những triệu chứng của viêm đường hô hấp và sau đó xét nghiệm xác định 2 người này nhiễm chủng virus corona mới (nCoV).

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur, kíp trực của Bệnh viện Chợ Rẫy đã nghi ngờ tình trạng của 2 cha con người Trung Quốc. Đặc biệt, là riêng với người con, về mặt lâm sàng chưa nhất thiết phải nhập viện, song bác sĩ ngay lập tức vận động người bệnh ở lại. Ngay trong đêm, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Pasteur. Hôm sau, kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân mắc corona.

Bệnh viện cũng nhanh chóng báo cáo lên Bộ Y tế và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã khẩn cấp vào chỉ đạo. Đến nay, bệnh nhân Li Zichao cũng được xét nghiệm đến 4 lần và đều âm tính, đáp ứng vượt cả tiêu chuẩn của Bộ Y tế và cả của thế giới mới cho xuất viện.

Giáo sư Phan Trọng Lân nói: "Bệnh viện đã có kết nối ngay trong đêm với khối dự phòng là Viện Pasteur để làm ngay xét nghiệm. Tôi cho rằng đó là một kinh nghiệm, là một bài học về sự kết hợp chặt chẽ giữa điều trị và dự phòng. Chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ vận dụng những sinh phẩm, những cái mà đạt chuẩn quốc tế nhưng thực ra thời điểm đấy không một chuẩn mực nào cả".



Theo TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, đây là một chủng virus mới nên chưa có kinh nghiệm trên thế giới để học tập. Các bác sĩ đã phối hợp điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh và các biện pháp điều trị hỗ trợ khác, như: hạ đường huyết, hạ huyết áp… Sau đó, dựa vào các phác đồ trước nay đã có, các báo cáo hiện nay mỗi ngày các nhà khoa học cập nhật trên thế giới và bản thân kinh nghiệm, dựa trên biến chuyển mỗi ngày của người bệnh để điều chỉnh các loại thuốc phù hợp với từng giai đoạn của bệnh. Ngay cả việc trực Tết của các nhân viên y tế cũng được sắp xếp chặt chẽ, dự phòng lây nhiễm chéo.



Bác sĩ Hùng cho biết: "Những nhân viên y tế vào để trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân này là những người thứ nhất, là những người có chuyên môn rất giỏi, tay nghề vững. Thứ hai, là bình thường mọi ngày làm việc rất chăm chỉ tỉ mỉ, để tránh những sai sót nhỏ nhất sẽ lây lan bệnh ra bên ngoài".



Là một trong những bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm corona trong khu vực cách ly đặc biệt, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh Nhiệt đới cho biết, việc mặc đồ phòng hộ khiến cho cơ thể mất nước rất nhanh, chỉ trong vòng 30 phút đến 1 giờ cơ thể có thể mất hơn 1 lít nước. Với việc mất nước nhanh như vậy dẫn đến trạng thái thể chất không tốt. Nếu không có kinh nghiệm thực tập và chuẩn bị từ trước thì thực hiện thao tác không chuẩn, các cán bộ y tế có nguy cơ phơi nhiễm nhiều hơn, dễ tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân hơn.



"Vì vậy sự chuẩn bị thật tốt về khâu thực tập và làm quen với phương tiện phòng hộ và có sự hỗ trợ cho nhau trong quá trình làm việc làm cho thao tác của bệnh trên bệnh nhân chính xác hơn. Sự chuẩn bị tốt về mặt thể chất cũng rất quan trọng đối với những người chăm sóc bệnh nhân ở khu vực cách ly", bác sĩ Sang nói.



Đối với người cha tên Li Zing, khi nhập viện mang rất nhiều bệnh nền nhưng hiện nay các chỉ số như đường huyết, huyết áp, điện tim cũng ổn định. Đặc biệt người bệnh đã từng phẫu thuật u phổi hơn 1 năm qua, tiên lượng rất nặng song kết quả X-quang phổi vừa qua cho thấy tình trạng ổn định và đang tiến triển tốt.

Đại diện Bộ Y tế trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân này ban đầu không tự sinh hoạt được, phải cho thở oxy liều cao. Ban Giám đốc nhanh chóng tổ chức hội chẩn chuyên khoa nội tiết để ổn định đường huyết, chuyên khoa tim mạch để điều trị huyết áp, chuyên khoa tim mạch can thiệp để điều trị stand động mạch vành. Đặc biệt, ngoài nhiễm virus, người bố còn bội nhiễm hô hấp do vi trùng, diễn tiến hô hấp rất xấu nên còn có sự tham gia của chuyên khoa hô hấp. Các chuyên khoa này liên tục hội chẩn xuyên suốt dịp Tết.



"Bệnh nhân này nguy cơ nhồi máu cơ tim rất cao, phải đặt 3 stand, rồi đái tháo đường, tăng huyết áp, thành ra phải ngăn ngừa nhồi máu cơ tim. Với những gánh nặng vậy thì tim chịu không nổi. Do đó diễn tiến có cải thiện cho tới ngày hôm nay là nhờ sự phối hợp giữa các chuyên khoa", bác sĩ Thức kể lại.



Với việc điều trị khỏi bệnh cho người con và tình hình sức khỏe người cha đang tiến triển tốt, mặc dù xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính với Corona, PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch ngay từ khi tiếp xúc với người bệnh. Với những nỗ lực đó, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy và cả Viện Pasteur: "Đặc biệt là đưa vào thuyết phục điều trị cả người bố và con. Chúng tôi cho rằng, đầu tiên đã thực hiện đúng, nghiêm phác đồ, tư vấn đề cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn. Qua một thời gian điều trị gần 1 tháng, không có người thầy thuốc nào bị lây nhiễm chéo".



Do nguyện vọng của bệnh nhân con là Li Zichao được ở lại chăm sóc, động viện người bố chưa khỏi bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, bố trí cho hai phòng có điện thoại để hai bố con bệnh nhân này được trao đổi với nhau, gọi bằng facetime mỗi ngày. Thành công của Bệnh viện Chợ Rẫy đã được giới y khoa thế giới ghi nhận trên tạp chí The New England./.