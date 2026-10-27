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Cải chính

Chuyển đổi số ở Lào Cai giúp người dân giảm giấy tờ, bớt đi lại

Thứ Ba, 06:05, 27/10/2026
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VOV.VN - Việc kết nối, khai thác dữ liệu điện tử đang giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và số lần đi lại của người dân. Tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường số, mang lại thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

 

Thay vì mang hồ sơ giấy đến đối chiếu, xác minh và phải đi lại nhiều lần, người dân ở phường Âu Lâu có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả ngay tại địa phương.

Là nhân viên của một hãng xe lớn trên địa bàn, anh Nguyễn Văn Khánh thường xuyên hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục đăng ký xe, cho biết: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, việc ứng dụng chuyển đổi số đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức trong việc giải quyết các thủ tục liên quan. 

"Trước đây, tôi sẽ phải mất tầm 1 ngày, tổng khoảng 3 lần đi lại. Nhưng hiện tại chỉ mất tầm khoảng 30 phút, bao gồm cả thời gian thực hiện và đi lại để nhận kết quả. Không mất công đi lại nhiều lần, chỉ mất một lần thôi đã hoàn thiện được thủ tục hồ sơ cho khách rồi", anh Nguyễn Văn Khánh chia sẻ.

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Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện các thủ tục hành chính tại phường Âu Lâu

Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử. Hiện phường đang thực hiện 423 thủ tục hành chính, trong đó có 288 thủ tục được cung cấp trực tuyến toàn trình. Dữ liệu điện tử được khai thác tối đa và phát huy hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hộ tịch, tư pháp. Thông tin đã có trên hệ thống được tra cứu, đối chiếu khi giải quyết hồ sơ, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ.

"Giờ đây, người dân chúng tôi sử dụng với chiếc điện thoại thông minh là có thể tra cứu những thông tin và làm những thủ tục hành chính, tiết kiệm được rất nhiều thời gian", chị Nguyễn Thị Phương, người dân phường Âu Lâu, cho biết việc thực hiện thủ tục hành chính qua điện thoại thông minh thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn.

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Người dân tham gia buổi hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại phường Âu Lâu

Việc khai thác dữ liệu điện tử còn thay đổi quy trình xử lý hồ sơ. Cán bộ có thể tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân hoặc nền tảng VNeID, thay vì yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ để có thông tin xác thực. Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Lâu, khẳng định, cách làm này giúp giảm khâu xử lý, đối chiếu, lưu trữ giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

"Trước đây, công dân phải mang giấy tờ, hồ sơ giấy đến; cán bộ tiếp nhận, scan, tập hợp rồi lưu trữ. Hiện nay, chúng ta chỉ cần đối chiếu với các kết quả điện tử, không cần scan lại giấy tờ để lưu trữ như trước. Với trường hợp xin xác nhận tình trạng hôn nhân, cán bộ có thể khai thác dữ liệu căn cước công dân hoặc trên nền tảng VNeID để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ mà không cần xuất trình thêm giấy tờ gì khác", ông Nguyễn Quang Huy cho biết thêm.

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Chiến dịch hướng dẫn người dân kỹ năng số góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Âu Lâu đã tiếp nhận khoảng 7.000 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác nhau, 100% được tiếp nhận trực tuyến toàn trình hoặc một phần; trên 99% đã giải quyết, trả kết quả trước hạn và đúng hạn.

Tuy nhiên, chuyển đổi số tại cơ sở vẫn gặp không ít khó khăn do hạ tầng dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ, việc kết nối, chia sẻ thông tin còn hạn chế. Khoảng 2/3 người dân làm nông nghiệp, trong khi khả năng tiếp cận thiết bị thông minh và sử dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều. Nhân lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng còn thiếu so với nhu cầu thực tế.

Trước thực tế này, phường Âu Lâu đang tập trung hoàn thiện dữ liệu dùng chung, đẩy nhanh số hóa hồ sơ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Với những khó khăn, vướng mắc, phường giao Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính vào các ngày thứ Bảy hằng tuần, giúp người dân tiếp cận quy trình và nắm rõ cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp", ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, cho biết.

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Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phương Âu Lâu, tỉnh Lào Cai trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Khi dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả, người dân sẽ giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế tối đa việc đi lại không cần thiết. Cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp là thước đo cụ thể và chính xác nhất cho hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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