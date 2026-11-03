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Chuyên gia đề xuất giữ lại núi Một, Gia Lai

Thứ Ba, 17:28, 03/11/2026
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VOV.VN - Trước đề xuất san phẳng núi Một tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Viện Địa công nghệ và Môi trường (Tổng hội Địa chất Việt Nam) kiến nghị xem xét phương án giữ lại địa hình núi, di dời có chọn lọc các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao, kết hợp cải tạo thành công viên và không gian công cộng.

Theo kết quả khảo sát, nguy cơ sạt lở tập trung chủ yếu ở vành chân núi Một, nơi sườn núi bị cắt xẻ để xây dựng nhà ở. Nước mưa là tác nhân kích hoạt chính, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân sống sát chân núi.

Viện Địa công nghệ và Môi trường đề xuất triển khai giải pháp theo 3 giai đoạn. Trước mắt, rà soát các điểm nứt, trượt, lập danh sách hộ dân có nguy cơ cao, chủ động phương án sơ tán khi có mưa lớn; đồng thời khơi thông hệ thống thoát nước, phủ bạt các vị trí sạt trượt và nghiêm cấm đào cắt mái núi.

Trong 6-12 tháng, cần khảo sát địa chất, phân vùng nguy cơ, xử lý các điểm xung yếu và lắp đặt hệ thống quan trắc. Giai đoạn 1-3 năm tiếp theo, di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ cao, xây dựng công trình bảo vệ và cải tạo khu vực thành không gian xanh công cộng.

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Đất đá sạt lở từ đỉnh núi Một xuống nhà một số hộ dân dưới chân núi vào năm 2025

Theo Viện, giữ lại địa hình núi không có nghĩa là giữ nguyên hiện trạng, không can thiệp. Nếu không xử lý, nguy cơ sạt lở vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng do mưa cực đoan, cùng tình trạng lấn chiếm, cắt chân núi.

Trong khi đó, UBND phường Quy Nhơn đề xuất di dời toàn bộ các hộ dân trong phạm vi nghiên cứu, đào hạ và san phẳng núi Một theo cao độ phù hợp với khu dân cư hiện trạng, kết hợp tận thu đất đá làm vật liệu san lấp. Sau đó, khu vực sẽ được quy hoạch xây dựng khu dân cư mới.

Khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 hiện có khoảng 228 hộ dân, trong đó 183 hộ sống trên núi, sườn núi và 45 hộ ở dưới chân núi. Địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh khiến việc áp dụng các giải pháp kè, tường chắn cần được đánh giá thận trọng.

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Những mái nhà chênh vênh ở sườn núi Một, phía dưới là khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với phương án san phẳng núi Một, đây mới là đề xuất của UBND phường Quy Nhơn, đang được tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến các ngành và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định.

Trước đó, như VOV đã thông tin, khu vực núi Một, phường Quy Nhơn từng xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá rơi xuống khu dân cư, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tình trạng này khiến nhiều hộ dân sống dưới chân núi luôn bất an mỗi khi mưa lớn. Việc lựa chọn phương án xử lý núi Một vì vậy không chỉ giải quyết nguy cơ sạt lở trước mắt mà còn cần bảo đảm an toàn lâu dài, hài hòa giữa yêu cầu ổn định đời sống người dân và bảo tồn cảnh quan đô thị.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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