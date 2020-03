Clip: Ngăn phố Trúc Bạch, phun khử khuẩn nơi có ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng nay 7/3, khu vực phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), nơi vừa phát hiện trường hợp bệnh nhân N.T.H.N (SN 1993) dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2/nCoV) đang được phong toả, cách ly nghiêm ngặt.

Phun khử khuẩn toàn bộ khu nhà số 125 nơi bệnh nhân ở và xung quanh tuyến phố Trúc Bạch.

Tại hiện trường, cùng với việc phong tỏa khu vực, lực lượng chức năng dùng xe téc xịt rửa toàn bộ đường trong khu vực, một bộ phận khác phun khử khuẩn toàn bộ khu nhà số 125 nơi bệnh nhân ở và xung quanh đó.



Ngay từ chiều tối 6/3, lực lượng công an phường Trúc Bạch cùng các đơn vị liên quan của TP Hà Nội đã lập hàng rào, phong toả phố Trúc Bạch, từ số nhà 79 phố Trúc Bạch đến đoạn giao cắt với phố Châu Long. Ngôi nhà số 125 Trúc Bạch được xác định là nơi bệnh nhân N.H.N. đã cư trú từ ngày 2 đến ngày 5/3 vừa qua.

Phố Trúc Bạch bị phong toả sau khi phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, bên trong khu phố bị phong toả khá yên tĩnh, thi thoảng có một số người dân đi bộ trên đường để lấy thức ăn và các vật dụng cần thiết người thân mang đến.

Trong khi đó, một số nhân viên y tế, xe cứu thương xuất hiện trên phố Trúc Bạch để triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19.

Ở hai đầu khu phố bị phong toả, lực lượng công an kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động ra vào tại phố Trúc Bạch. Các cửa hàng kinh doanh trên khu phố đều tạm ngừng hoạt động.

Một số nhân viên y tế, xe cứu thương xuất hiện trên phố Trúc Bạch để triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19.

Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà số 125 Trúc Bạch chỉ nằm cách UBND phường Trúc Bạch khoảng vài chục mét.

Trước đó vào tối 6/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 17 ở nước ta và là ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội. Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 18 giờ cùng ngày 6/3, Ban chỉ đạo TP Hà Nội nhận được tin báo trao đổi của BV Nhiệt đới Trung ương. BV tiếp nhận bệnh nhân do BV Hồng Ngọc chuyển đến có biểu hiện sốt và ho. Kết quả xét nghiệm, 21 giờ 30 ngày 6/3, BV Nhiệt đới xác định bệnh nhân dương tính.

Bệnh nhân là N.T.H.N. (SN 1993, nguyên quán ở TP HCM, hiện tạm trú 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Hiện, TP Hà Nội đang rà soát, khoanh vùng những người đã tiếp xúc với bệnh nhân N. để có phương án cách ly, đảm bảo phòng chống dịch.

Chốt chặn để kiểm soát ra vào nghiêm ngặt trên phố Trúc Bạch .

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ và bất kể là người nào đều phải khai báo y tế, khai báo rõ lịch trình. Đặc biệt, rút kinh nghiệm ngay trong các cơ sở y tế, mỗi bệnh viện cần có khu khám riêng, bác sĩ mặc bảo hộ y tế theo đúng quy trình và tiêu chuẩn tiếp xúc, tránh như Bệnh viện Hồng Ngọc, trong vài ngày có 18 người tiếp xúc với bệnh nhân mà không áp dụng biện pháp y tế gì. "Kinh nghiệm của Trung Quốc đã lây nhiễm hơn 3.000 bác sĩ, y tá nên ta phải chú ý, rút kinh nghiệm và quán triệt ngay", ông Chung chỉ đạo.

Đích thân Chủ tịch Hà Nội gọi điện cho người nhiễm Covid-19

Trả lời PV báo chí sau cuộc họp bất thường giữa đêm qua, sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội kết thúc cuộc họp khẩn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết:

Ngay từ lúc 18 giờ chiều 6/3, khi nhận tin bệnh nhân có dấu hiệu không bình thường, thành phố đã xác minh toàn bộ lịch trình của bệnh nhân, xác định bước đầu 22 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ khi xuống máy bay cho đến khi chở về nhà ở 125 Trúc Bạch và đi khám ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Cuộc sống người dân sau khi phố TRúc Bạch bị cách ly.

Hiện thành phố đã cách ly, chốt chặn từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hàng C trên chuyến bay VN0054 bay từ Anh về Việt Nam vào 4 giờ sáng ngày 2/3; phối hợp với Vietnam Airlines xác định toàn bộ số tiếp viên, tổ lái gồm 16 người để tiến hành cách ly và thông báo cho Vietnam Airlines dừng khai thác máy bay để khử khuẩn.

Tất cả những người có quan hệ tiếp xúc với N.H.N như anh lái xe tên P., 5 người giúp việc tại nhà bệnh nhân và tất cả y tá, bác sĩ gồm 17 người ở Bệnh viện Hồng Ngọc thì “tìm được đến đâu đưa vào cách ly đến đó”.

Trước khi trời sáng, Hà Nội “sẽ cố gắng tìm hết số người đã tiếp xúc để cách ly theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Tuy nhiên, qua sự việc này, Chủ tịch Hà Nội cho rằng cần chấn chỉnh công tác thông tin khẩn trương hơn, xác minh người tiếp xúc với bệnh nhân cần nhanh hơn.

Người dân Thủ đô hết sức bình tĩnh

“Qua việc này, chúng tôi cũng muốn có thông điệp đối với tất cả người dân Thủ đô là cần hết sức bình tĩnh. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã làm hết sức quyết liệt, tích cực, bước đầu đã đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, đúng như tinh thần chúng ta đã chuẩn bị, hai tuần vừa qua, Hà Nội bước vào giai đoạn thách thức hơn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Hà Nội cũng đang trao đổi với Bộ Ngoại giao để thông tin đến các nước cô gái đã đi qua để họ phòng ngừa”, ông Nguyễn Đức Chung nói, đồng thời hứa sẽ công khai, minh bạch thông tin để người dân được biết.

Phố Trúc Bạch bị phong toả, cách ly. để khử khuẩn.

Trước diễn biến mới, sáng nay (7/3), Ban chỉ đạo sẽ họp lại và có đánh giá toàn diện, khách quan mức độ lây nhiễm, ảnh hưởng của trường hợp này cũng như các trường hợp khác.

“Thách thức hiện nay là chúng ta phải tìm 27 hành khách ngồi hạng C của chuyến bay, trong đó nhiều khách đến Việt Nam du lịch. Thứ hai là chúng ta phải xác định lại toàn bộ lịch trình của bệnh nhân xem tiếp xúc với những ai. Cảng vụ Hàng không miền Bắc đang trích xuất lại toàn bộ camera thời điểm này. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo sẽ đưa ra quyết định chính xác trên tinh thần phải đảm bảo an tâm và an toàn, đặt mức an toàn của người dân là số một”, ông Chung khẳng định.

Về thông tin bệnh nhân tham dự sự kiện khai trương Uniqlo, Chủ tịch Hà Nội cho biết: “Tôi đã trực tiếp trao đổi với bệnh nhân và tôi có lòng tin rằng bệnh nhân này sau khi từ Nội Bài đã ở trên tầng 8 số 125 Trúc Bạch từ sáng 2.3 cho đến 14 giờ ngày 5.3. Lái xe đã chở bệnh nhân đến bệnh viện Hồng Ngọc và đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vào chiều 5.3, trong khi đó sự kiện của Uniqlo khai mạc vào 18 giờ chiều qua (6.3) thì không thể nào có chuyện đó được”.

Về thông tin nhiều cán bộ của một Bộ có mặt trên khoang hạng C của chuyến bay kể trên, trong đó có cả cán bộ cấp cao, ông Chung cho biết “đang phối hợp với Vietnam Airlines xác minh và thông tin công khai minh bạch”./.