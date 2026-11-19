Tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, thành phố Huế, trong giờ học môn Ngữ văn của cô Nguyễn Thị Vân Nhi, không khí luôn sôi nổi. Cô khéo léo đưa những hình ảnh quen thuộc, câu chuyện đời thường và nét văn hóa của đồng bào Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi ở A Lưới vào bài giảng, giúp các em dễ hiểu bài học. Các em mạnh dạn phát biểu, giờ học thêm sinh động. Cô Vân Nhi dành nhiều thời gian tìm tòi, ứng dụng AI... để thiết kế trò chơi tương tác, hình ảnh và video minh họa.

Học sinh Tiểu học và THCS Hồng Thủy trong giờ ra chơi

Em Hồ Phong Đạt, học sinh lớp 9/1, Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy cho biết, những nhân vật, tình huống trong tác phẩm được cô giáo tái hiện sinh động, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm:

“Em thích các trò chơi có liên quan tới cuộc sống của chúng em, như thế sẽ thu hút hơn. Trong cách dạy của cô Vân, em thích nhất là những hình ảnh nhân vật trên màn hình, giúp em dễ hiểu bài hơn. Lúc em lên trả bài, cô Vân có quay lại khoảnh khắc đó. Em cảm thấy rất vui”.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi, Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy

Không chỉ đổi mới bài giảng, cô Vân Nhi còn biết cách khuyến khích, động viên các em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Thầy Nguyễn Xuân Cương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1 nhận xét, cô Nhi luôn tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng giờ học.

“Đối với cô Nhi, trong công tác giảng dạy, cô rất nhiệt tình, hết lòng với học sinh. Cô tích cực tìm tòi những phương pháp dạy học tốt nhất để đem lại hiệu quả cao. Về công nghệ, cô luôn tìm tòi, xây dựng các video, hình ảnh minh họa để các em hứng thú hơn, đồng thời bảo đảm chất lượng các giờ học trên lớp”, thầy Nguyễn Xuân Cương nói.

Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1

Năm 2026 này, cô Nguyễn Thị Vân Nhi được lựa chọn là một trong 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” với thông điệp “Lớp học reo vui”. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Thiên Long tổ chức nhằm tri ân những giáo viên gắn bó với các trường, điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gần 7 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, cô Vân Nhi càng thấu hiểu những ước mơ giản dị của học trò. Nhớ lại ngày mới về trường chưa được bao lâu thì dịch COVID-19 bùng phát. Cô cùng đồng nghiệp phải đến tận nhà vận động học sinh trở lại lớp sau dịch. Cung đường vượt đèo Pê Ke đã trở nên quen thuộc trong hành trình đi làm hằng ngày của cô giáo. Mỗi khi mưa to, đường sạt lở, cô không khỏi lo lắng. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt và niềm của học trò, cô Nguyễn Thị Vân Nhi lại có thêm động lực gắn bó với vùng miền núi khó khăn này.

“Đối với giáo viên trẻ như chúng em, công nghệ thông tin rất quan trọng. Khi đưa những hình ảnh, video và nội dung gần gũi với văn hóa của các em vào bài học, học sinh rất thích thú, tiết học trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Các em thích những trò chơi cũng liên quan tới cuộc sông của các em như vậy mới thu hút sự tập trung của các em hơn”, cô Nguyễn Thị Vân Nhi tâm sự.

Buổi dạy học của cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi luôn mang lại tiếng cười cho học sinh

Nỗ lực đổi mới trong giảng dạy của cô Nguyễn Thị Vân Nhi đã được ghi nhận. Cô từng đoạt Giải Ba tại Hội thi “Thiết bị dạy học số” lần thứ II năm 2024 cấp huyện; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng Bằng khen.

Vào những dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), cô Nguyễn Thị Vân Nhi luôn nhận được những lời chúc mừng thân thương, những tấm thiệp nhỏ và ánh mắt trìu mến của học trò.