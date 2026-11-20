Con đường đến trường của các cô giáo và học sinh không chỉ dài bởi khoảng cách địa lý mà còn bởi sự gian khó do địa hình chia cắt, điều kiện đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhất là vào mùa mưa lũ.

Cô giáo Hà Thị Tơ, 51 tuổi, có 28 năm công tác trong ngành giáo dục, 3 năm tình nguyện lên dạy học tại điểm trường Hôi Rấy, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trường Sơn, xã Trường Sơn. Cô Tơ quê ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Lớp học tại điểm trường bản Hôi Rấy

Lần đầu đặt chân đến vùng đất còn nhiều gian khó, cô không khỏi lo lắng khi hành trình đến trường đầy hiểm trở. Từ nhà, cô phải đi xe máy một quãng đường rồi gửi xe, xuống sông lên thuyền, vượt qua những đoạn thác ghềnh trên sông Long Đại. Những ngày đầu, di chuyển trên sông nước, cô cũng lo sợ. Điểm trường lại không có điện, không có sóng điện thoại, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn.

Mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô ở lại trường, tự mang theo lương thực, nấu ăn và thu xếp nơi nghỉ; cuối tuần tranh thủ vượt sông trở về nhà thăm chồng, con. Cô luôn nhận được sự sẻ chia, động viên của chồng- người ở nhà thay vợ chăm lo gia đình, nuôi dạy các con. Những ngày xa nhà, không có sóng điện thoại để hỏi han, nỗi nhớ chồng, con đến chạnh lòng. Nhưng cô lại tự động viên mình vượt qua, bởi phía sau những cung đường cách trở là các em học sinh đang mong chờ cô mỗi ngày.

Giờ nghỉ giải lao của cô và trò điểm trường bản Hôi Rấy

Cô Hà Thị Tơ tâm sự, mỗi dịp cuối tuần trở về nhà, cô tự tay làm những bữa cơm ấm cúng, sum họp bên gia đình, bù đắp những ngày xa cách.

“Tôi lên đây dạy học cũng xác định được tâm thế và biết trước là ở đây không có điện lưới, không có sóng điện thoại. Những ngày thứ 7, Chủ nhật nghỉ về nhà, tôi cũng sắp xếp việc nhà đâu vào đấy, rồi thứ 2 đầu tuần lại lên đường chú tâm vào việc dạy học cho các em ở đây. Cũng có lúc nhớ nhà, nhớ con, nhưng mình xác định việc dạy học là nhiệm vụ cao cả, ưu tiên trên hết”, cô Tơ nói.

Cô giáo Hà Thị Tơ bám bản dạy học cho con em đồng bào Vân Kiều

Để đến được các điểm trường Hôi Rấy, Nước Đắng, giáo viên phải vượt thác Tam Lu trên dòng sông Long Đại. Vào mùa mưa, nước sông dâng cao, việc di chuyển phụ thuộc vào đò nhỏ, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau khi qua sông, quãng đường vào bản chủ yếu là đường rừng, trơn trượt, qua nhiều đoạn dốc.

Đối với các điểm trường như Rìn Rìn, Sắt, giáo viên phải đi bộ qua các triền núi dốc, thời gian di chuyển kéo dài. Những ngày mưa lớn, đường bị chia cắt, giáo viên phải ở lại bản nhiều ngày, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn.

Thứ 2 hàng tuần, các giáo viên từ miền xuôi lại vượt sông Long Đại lên bản dạy học

Nhiều em học sinh ở bản Hôi Rấy phải đi bộ 3-4 km, băng qua sông suối, đường rừng mới đến được trường. Những lớp học đều là lớp ghép 3 trình độ, sĩ số duy trì 12 học sinh gồm lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Các em tiếp thu kiến thức có phần chậm hơn học sinh ở những nơi khác nhưng rất chăm chỉ và luôn nỗ lực trong học tập.

Em Hồ Văn Huỳnh, học sinh lớp ghép 3, nhà cách trường 4km đường sông. Để đến được điểm trường, hàng ngày em phải đi đò, vượt thác để đi học. Chiếc cặp sách em đeo trên lưng cũng được thiết kế kết hợp chiếc phao cứu sinh, đề phòng những lúc gặp trắc trở khi đến đi đò trường.

“Mỗi ngày, cháu đi học bằng đò, buổi sáng đến trường, buổi trưa về nhà ăn cơm rồi buổi chiều lại đến trường. Buổi tối thì vẫn có ánh sáng từ đèn năng lượng mặt trời để học bài”, em Hồ Văn Huỳnh cho biết.

Em Hồ Văn Huỳnh hàng ngày phải đi đò đến trường, chiếc cặp sách của em cũng là chiếc phao cứu sinh

Tại điểm trường Hôi Rấy, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Không có điện, không có Internet, số lượng học sinh ít và phân tán. Ở trong lớp ghép 1-2 , cô giáo chia bảng thành 2 phần để giảng dạy 2 chương trình. Việc học được tổ chức luân phiên giữa các nhóm học sinh, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa cô và trò. Trong điều kiện khó khăn, các cô dạy dỗ tận tình, chu đáo, các em học sinh lại chăm ngoan, siêng năng.

Em Hồ Thị Kim Tuệ kể rằng, sau giờ học, các cô thường đến từng nhà học sinh để nắm bắt hoàn cảnh, trao đổi với phụ huynh về việc học tập của các em. Mỗi lần các cô từ dưới xuôi lên thường mang thêm quần áo, đồ dùng học tập mà các cô vận động được để hỗ trợ các em khó khăn.

“Cháu mỗi ngày đều đi học, dù trường lớp hơi tối, nhưng vẫn có thể học được, cháu cũng rất mong có điện lưới để sáng đèn, viết chữ rõ hơn. Cháu rất cảm ơn các cô ở miền xuôi đã vượt suối, vượt sông để lên đây dạy học. Cháu cũng có ước mơ trở thành cô giáo như các cô để đến những vùng cao dạy học cho các em”, Tuệ nói.

Để đến bản Hôi Rấy, Nước Đăng, mọi người phải đi bằng đò vượt thác ghềnh trên sông Long Đại

Thương học trò còn nhiều thiệt thòi, các cô kiên trì phân chia thời gian, tổ chức các nhóm học tập phù hợp với từng trình độ, vừa hướng dẫn nhóm này luyện đọc, làm Toán, vừa tranh thủ giảng bài mới cho nhóm khác.

Các cô giáo cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh đối với việc học của con em. Với các cô, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy học sinh từng ngày tiến bộ, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và chủ động hơn trong học tập.

Ở bản Hôi Rấy không có điện, không có sóng điện thoại, bà con nghe đài để biết thêm tin tức

Các cô giáo ở lại cắm bản Hôi Rấy có nhiều thời gian để đi đến từng nhà học sinh, phối hợp với gia đình dạy dỗ các em. Phụ huynh tại bản Hôi Rấy cũng dần quan tâm hơn đến việc học của con cái. Chị Hồ Thị Hoa, bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn mong muốn con em chăm chỉ học tập, có kiến thức để sau này đỡ vất vả hơn. “Ở đây là vùng sâu vùng xa, đặc thù khó khăn. Nếu không có đường sá, con em sau này cũng rất vất vả. Mỗi lần con cháu đi học thì gia đình lo lắng vì đi bằng đò sợ rơi xuống sông, đuối nước, những người mẹ, người cha rất lo lắng”, chị Hồ Thị Hoa chia sẻ.