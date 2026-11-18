Từ khi lọt lòng, cô giáo Lê Như Băng đã phải đối diện với thử thách lớn nhất của cuộc đời là khiếm khuyết về hình thể. Lên 5 tuổi, biến cố gia đình ập đến khi cha mẹ chia tay, để lại khoảng trống tình thương trong tâm hồn đứa trẻ.

Học để vượt giông bão cuộc đời

Được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà nội nhưng trên bước đường trưởng thành, có những lúc Như Băng vẫn mặc cảm trước ngoại hình đặc biệt và hoàn cảnh của bản thân. Nhưng thay vì thu mình lại, cô gái nhỏ đã xác định học vấn làm điểm tựa duy nhất để thay đổi số phận.

Cô Như Bằng với chiều cao 1m23 còn thấp hơn cả học sinh lớp 3 của mình.

“Nhận thức được hoàn cảnh đặc biệt của bản thân, em hiểu rằng học tập là con đường giúp mình thay đổi cuộc sống. Vì vậy, ngay từ nhỏ, em đã luôn nỗ lực vươn lên, cùng với sự động viên, hỗ trợ của gia đình, thầy cô và bạn bè. Động lực lớn nhất để em cố gắng mỗi ngày chính là ước mơ trở thành cô giáo”, Như Băng chia sẻ.

Suốt những năm cấp hai, trên quãng đường 7 cây số đầy nắng gió đến trường, Băng kiên trì nhờ bạn bè chở đi học. Lên cấp 3, cô đi ở trọ xa nhà để viết tiếp ước mơ. Khi bước chân vào giảng đường đại học, vượt qua những ánh nhìn e dè, Như Băng tự lập di chuyển bằng xe máy.

Quá trình miệt mài theo đuổi chữ để mang Tiếng Anh đến với học trò vùng sâu của cô lại gặp thử thách khi dịch COVID-19 bùng phát. Kinh tế gia đình chật vật khiến Băng từng nghĩ đến việc rẽ hướng sang nghề khác để sớm mưu sinh, phụ gia đình.

Cô Lê Như Băng tuy khuyết tật nhưng rất tự tin trước mọi người.

Người cô "hạt tiêu" còn truyền cảm hứng cho các em.

Chính lời khuyên chân tình của người thím Út, rằng: “Chỉ có học tập mới giúp con đi đến tận cùng ước mơ” đã vực dậy tinh thần, giúp cô giữ vững tay chèo trên hành trình sư phạm.

Vững ước mơ “gieo Tiếng Anh” nơi miền biển

Tháng 11/2025, cô giáo Lê Như Băng bắt đầu hợp đồng giảng dạy và đến tháng 4/2026 thì chính thức trúng tuyển viên chức tại Trường Tiểu học-THCS Viên An Đông. Trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn, cô luôn toát lên sự tự tin trong từng tiết dạy cũng như khi giao tiếp với phụ huynh, học sinh.

Bằng việc linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, cô đã tạo ra những giờ học sinh động, giúp học trò vùng ven biển tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên và hứng thú hơn. Sự trưởng thành trong khó khăn càng giúp người cô đặc biệt thấu hiểu và chạm đến trái tim học trò.

Tiết học Tiếng Anh của cô Như Băng luôn đầy niềm vui và tiếng cười.

Em Hồ Trọng Nhân, học sinh lớp 3C, chia sẻ về cô giáo của mình: “Cô giảng bài rất dễ hiểu, chỗ nào con chưa hiểu, cô đều kiên nhẫn giảng lại. Con học được ở cô tinh thần nỗ lực, cố gắng trong học tập. Con sẽ chăm chỉ học tiếng Anh và mong sau này cũng trở thành giáo viên tiếng Anh như cô”.

Với đồng nghiệp, Như Băng luôn cởi mở, hòa đồng và nhận được sự trân trọng từ tập thể sư phạm. Thấu hiểu những bất tiện của cô giáo trẻ khi đứng lớp, Ban Giám hiệu nhà trường đã dành sự quan tâm thiết thực bằng việc lắp đặt riêng một chiếc bảng ở độ cao phù hợp, trang bị máy trợ giảng và bố trí các lớp học ở vị trí thuận tiện để cô giảm bớt áp lực di chuyển.

Cô Phạm Thị Nghị, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: “Dù là giáo viên khuyết tật, cô Băng luôn thể hiện sự tự tin trong giảng dạy và giao tiếp, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu quý. Cô vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp bài học trở nên sinh động, tạo hứng thú cho học sinh”.

Cô giáo "hạt tiêu" vẫn đang tiếp tục ước mơ gieo Tiếng Anh cho học sinh vùng xa.

Sự nâng đỡ của tập thể nhà trường cùng tình cảm của học trò trở thành động lực để Như Băng vượt lên. Như Băng cũng luôn biết ơn vòng tay đùm bọc của ông bà nội, luôn nhớ về những thầy cô đã làm riêng cho mình từng chiếc bàn, cái ghế để học và cũng không quên những lời động viên, giúp đỡ của những người xung quanh. Tất cả những điều đó vẫn đang tiếp tục là động lực để "cô giáo hạt tiêu" hiện thực hóa tâm nguyện thu hẹp khoảng cách Tiếng Anh giữa nông thôn và thành thị.

“Trong 5 năm học đại học, em nhận thấy học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiệt thòi so với học sinh thành phố do điều kiện tiếp cận và học tập tiếng Anh còn hạn chế. Vì vậy, em đã chủ động xin về đây công tác với mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp các em học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả hơn, qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai”, cô Băng chia sẻ.

Cô Như Băng dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 3.

Hành trình của cô giáo cao 1m23 tại Viên An Đông không chỉ minh chứng cho sức mạnh của ý chí vượt lên nghịch cảnh, mà còn cho thấy giá trị của lòng nhân ái. Từ bục giảng nhỏ nơi vùng ven biển, cô Lê Như Băng vẫn đang lặng lẽ gieo mầm tri thức, thắp lên niềm tin cho thế hệ học trò.