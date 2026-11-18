Bằng tình thương và sự sáng tạo trong giảng dạy, cô đã trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh nghèo, góp phần thắp sáng ước mơ học tập của con em đồng bào Khmer. Những đóng góp ấy giúp cô trở thành một trong 34 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Cô giáo Lý Vũ Phương Khanh được vinh danh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"

Sinh năm 1982, bắt đầu đứng lớp từ năm 2003, cô Lý Vũ Phương Khanh chọn gắn bó với mái trường ở phum sóc quê hương của mình, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Khmer. Thấu hiểu những khó khăn về kinh tế và rào cản ngôn ngữ của học trò, cô luôn mong muốn dùng kiến thức, tình thương để giúp các em có tương lai tốt đẹp hơn.

Cô Khanh chia sẻ: "Tôi là người dân tộc Khmer, thành ra tôi rất là thấu hiểu những khó khăn, rào cản về kinh tế cũng như ngôn ngữ của các em, thành ra là nguyện vọng của tôi từ nhỏ là rất là mong muốn gắn bó với nghề dạy học để có thể là giúp các em học sinh, các thế hệ học sinh của địa phương, đặc biệt là học sinh người dân tộc Khmer có thể trưởng thành và có thể có một tương lai rạng ngời".

Tại Trường THCS Tân Thạnh, điểm chính hiện có 615 học sinh, trong đó hơn 70% là con em đồng bào Khmer. Nhiều gia đình còn khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, các em sống với ông bà, thiếu sự chăm sóc thường xuyên nên dễ sa sút trong học tập, thậm chí có nguy cơ bỏ học.

Trước hoàn cảnh đó, cô Khanh luôn sâu sát, tìm hiểu từng trường hợp, trực tiếp đến nhà vận động phụ huynh cho con tiếp tục đến trường. Là người Khmer, sinh ra và lớn lên tại địa phương, cô sử dụng tiếng mẹ đẻ để trò chuyện, chia sẻ, tạo sự gần gũi và đồng cảm với bà con.

Cô Dương Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạnh, cho biết: "Đối với những em khó khăn, không có điều kiện tiếp tục đến trường, cô Khanh đến nhà trực tiếp vận động, đồng hành cùng các em, đồng thời cũng có ý kiến đến Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp sức thông qua các học bổng, mạnh thường quân để có những em học sinh tiếp tục được đến trường không phải bỏ học".

Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, cô Khanh còn xem mình như người bạn đồng hành, luôn lắng nghe và chia sẻ với học trò. Cô cho biết: "Tôi chủ nhiệm lớp 9/2, trong lớp có khoảng 70% học sinh là ở với ông bà, ba mẹ đi làm ăn xa, thành ra các em vừa thiếu thốn về điều kiện kinh tế và cả tình cảm, cho nên tôi rất quan tâm và gần gũi các em, dù là cô chủ nhiệm, nhưng tôi xem mình là bạn đồng hành, giống là người bạn bè của các em".

Bên cạnh việc giữ chân học sinh đến lớp, cô Khanh còn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú học tập. Với môn Khoa học tự nhiên, phân môn Hóa học, cô xây dựng mô hình “Hóa học từ gian bếp”, sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như muối, đường, bột mì, giấm, dầu ăn để minh họa kiến thức. Học sinh còn được trực tiếp thực hành làm giấm, siro, ủ rượu trái cây và điều chế xà phòng.

Cách dạy gần gũi, sinh động giúp những kiến thức khô khan trở nên dễ hiểu, khơi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học.

Em Đinh Công Minh Thư, học sinh Trường THCS Tân Thạnh, chia sẻ: "Khi học tiết của cô em cảm thấy rất vui và hào hứng và qua tiết học của cô em không những được học những nội dung về hóa học mà còn được truyền đạt những năng lượng tích cực và em cảm thấy rất vui khi được học tiết của cô, cô rất quan tâm chu đáo học sinh".

Còn em Lê Việt Long, học sinh Trường THCS Tân Thạnh, cho biết: "Trong tiết học cô rất là quan tâm tới những bạn học sinh và trong tiết học là cô luôn theo dõi các bạn học sinh yếu để cho các bạn chủ động giơ tay phát biểu nhiều hơn, cô luôn cho các bạn chơi những trò chơi về hóa học với lại những cái buổi thực hành để cho lớp học có không khí sôi nổi và vui vẻ hơn".

Cô Khanh luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú học tập cho học sinh

Ngoài giờ học, cô còn tổ chức hoạt động nhóm, trò chơi dân gian, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin. Cô cũng sử dụng Zalo, Facebook để kết nối với phụ huynh và học trò, kịp thời nắm bắt tình hình học tập, sức khỏe cũng như những khó khăn các em gặp phải.

Gần 23 năm công tác, cô Khanh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2024-2025; được trao tặng 4 Bằng khen của UBND tỉnh và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025. Đặc biệt, năm 2026, cô vinh dự là một trong 34 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Đón nhận sự ghi nhận này, cô Khanh xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất là vinh dự, bên cạnh đó là xúc động và tự hào và sự vinh danh, ghi nhận này không chỉ là dành cho cá nhân tôi mà đó là sự cố gắng của cả tập thể, tập thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên của trường THCS Tân Thạnh, bên cạnh đó, đều quan trọng hơn nữa để có được sự vinh danh này còn nhờ sự phấn đấu và động lực vươn lên vượt qua khó khăn, cố gắng học tập của các em học sinh ở vùng dân tộc thiểu số và đây cũng là một bước ngoặt để giúp tôi có thể vững bước hơn nữa trên con đường gieo chữ".

Dù đạt nhiều thành tích, điều cô Khanh luôn trăn trở là làm sao để học sinh nghèo, nhất là con em đồng bào Khmer, có thêm điều kiện học tập. Cô mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và có thêm nguồn học bổng lâu dài, giúp các em không phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Cô Dương Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạnh, nhận xét: "Cũng mong muốn rằng là thời gian sắp tới cô Khanh sẽ tiếp tục phát huy những gì mà mình đã phấn đấu, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các em học sinh. Nhìn chung cô Khanh rất là nhiệt huyết, cô cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với đồng nghiệp, cô cũng có năng lực chuyên môn rất là vững và cũng mong muốn rằng làm sao cô sẽ tiếp tục với sự nghiệp trồng người của mình để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp đối với những người thầy, người cô, chăm lo cho các em học sinh".

Cô Khanh tận tâm với các em học sinh

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Lý Vũ Phương Khanh vẫn bền bỉ gieo chữ, vun đắp ước mơ cho học trò vùng quê nghèo. Bằng tình thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm của một nhà giáo người Khmer, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập. Tấm lòng của cô đã góp phần giữ chân nhiều học sinh nghèo với mái trường, thắp sáng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho những phum sóc còn nhiều khó khăn.