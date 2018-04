Có hay không chuyện mua bán giấy khám sức khoẻ ở Bệnh viện E?

Tại buổi làm việc, ông Lê Tuấn Đống – Trưởng phòng Phục hồi chức năng và giám định – Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trong thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến phản ánh về việc mua bán giấy khám sức khỏe mà không cần đến khám trực tiếp tại cơ sở y tế.

Trước thực trạng này, Cục Quản lý khám chữa bệnh (QLKCB) thành lập đoàn công tác do ông Hoàng Văn Thành – Phó Cục trưởng Cục QLKCB làm trưởng đoàn đến làm việc tại một số bệnh viện, trong đó có Bệnh viện E.

Cục Quản lý khám chữa bệnh làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện E

Về những thông tin gây bức xúc trong dư luận, TS Trần Quốc Khánh – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện E khẳng định: "Bệnh viện đã nhiều lần gửi công văn trả lời báo chí và công luận về vấn đề này. Thực trạng giấy khám sức khỏe cho người lao động trong và ngoài nước, hồ sơ hưởng BHYT... được rao bán trên thị trường, Bệnh viện khẳng định, tất cả các giấy tờ đó đều không phải do Bệnh viện cấp. Những tờ giấy khám sức khoẻ được bán bên ngoài, mang con dấu của Bệnh viện E hay cả chữ kí của các bác sĩ hoàn toàn là giả mạo".

Cũng tại buổi làm việc, TS. Hữu Thị Chung – Phụ trách Khoa Kiểm tra sức khỏe cho biết thêm: Hoạt động khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận sức khỏe ở Bệnh viện E đã thực hiện từ nhiều năm nay.

Để củng cố và quản lý chặt chẽ việc khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe, Bệnh viện E đã thành lập khoa Kiểm tra sức khỏe với nhiệm vụ khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người đi học, đi làm, cho người lái xe trong nước; Khám, cấp giấy sức khỏe cho người Việt Nam đi học nước ngoài, đi xuất khẩu lao động; Khám và cấp giấy sức khỏe cho người nước ngoài đến Việt Nam học tập và làm việc; Khám tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Đại diện Bệnh viện E khẳng định giấy khám sức khoẻ được mua bán bên ngoài là hoàn toàn giả mạo. (Ảnh: Theo Lao động)

Giám đốc Bệnh viện thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện nghiêm túc, không cấp giấy khám sức khoẻ khi không có người khám…

Đại diện bệnh viện E cũng cho biết thường xuyên thực hiện các biện pháp tích cực để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe như: Ban hành quy chế trong hoạt động khám sức khỏe, trong đó quy định giao cho khoa Kiểm tra sức khỏe làm đầu mối, chủ trì trong công tác khám sức khỏe; quy định giao nhiệm vụ cho trưởng khoa quyền ký kết luận và ủy quyền cho phó khoa khi trưởng khoa vắng mặt; chỉ khi có chữ ký của trưởng phó khoa Kiểm tra sức khoẻ mới đóng dấu; quy định thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng trong khám sức khoẻ xuất nhập tại kho dược; thu phí theo quy định của Bệnh viện…

Tình trạng làm giả mạo giấy khám sức khoẻ của bệnh viện xuất hiện nhiều năm nay và đơn vị này đã phối hợp trao đổi thông tin với công an phường, công an quận… để xử lý. Đồng thời, bệnh viện E cũng rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi bán giấy khám sức khoẻ giả, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Về phía cơ quan công an, ông Nguyễn Việt Dũng – Phó trưởng Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, ngành công an đã có chuyên đề đảm bảo trật tự, an ninh trong cơ sở y tế. Lực lượng công an phường Nghĩa Tân đã phối hợp với Bệnh viện để ngăn chặn việc mua bán giấy khám sức khỏe./.