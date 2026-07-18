Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, đưa y tế chất lượng cao về sát nhà dân

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - Cơ sở 2 được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM).

Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn hệ thống y tế công lập nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực.

Sau sáp nhập, bệnh viện vận hành theo mô hình "1 bộ máy - 2 cơ sở", bảo đảm quản lý thống nhất, liên thông chuyên môn sâu và sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị, nhân lực.

Ra mắt cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - Cơ sở 2 được tổ chức với quy mô 60 giường bệnh nội trú, đồng thời triển khai Khoa Khám bệnh 2 với đầy đủ các phòng khám chuyên khoa. Đặc biệt, Khu Cấp cứu sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ, bảo đảm quy trình hội chẩn và chuyển tuyến liên thông thông suốt.

Không dừng lại ở việc duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cơ bản (nội khoa, ngoại khoa cơ bản, sản phụ khoa, nhi khoa, phục hồi chức năng...), Cơ sở 2 định hướng xây dựng thành bệnh viện đa khoa có năng lực điều trị toàn diện với các trọng tâm phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thăm khu khám bệnh tại cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Cụ thể, nâng cao chất lượng điều trị nội trú cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Mở rộng các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về phẫu thuật cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, ngoại tổng hợp, cấp cứu đột quỵ, lọc máu nhân tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin, hội chẩn từ xa giữa hai cơ sở và kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

TS-BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhấn mạnh, đây là bước chuyển từ hai đơn vị hoạt động riêng biệt thành một hệ thống thống nhất, cụ thể hóa mô hình “đa tầng - đa cực - đa trung tâm” của y tế thành phố nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân hơn, giảm tải cho tuyến trên và không ai bị bỏ lại phía sau.