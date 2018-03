Có thể xảy ra mưa đá, gió lốc ở Sơn La

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, từ đêm nay 19/3, ở tỉnh Sơn La có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 tới 19 độ C, vùng núi cao như Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu dưới 12 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp độ 1.

Mưa đá làm thiệt hại nhiều héc ta rau màu, cây ăn quả và tài sản của người dân

Thống kê ngày hôm qua 18/3, riêng tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, gió lốc và mưa đá khiến hơn 20 nhà bị tốc mái; 1 nhà bị sập đổ và 1 nhà phải di chuyển khẩn cấp; mưa đá cũng làm 150 ha mận hậu, bơ và gần 10 ha rau ở thị trấn Nông trường Mộc Châu và xã Đông Sang bị rụng hoa, quả non, cây rau màu bị dập nát, với mức độ thiệt hại từ 30 đến 50%.

Trước tình trạng đó, Ban chỉ huy Phòng chống bão lũ và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu đã thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tại các địa bàn bị thiệt hại. Cùng với đó, huy động lực lượng tại chỗ triển khai di chuyển nhà ở có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trong điều kiện thời tiết bất thường, tỉnh Sơn La chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cho cây trồng, vật nuôi, nhất là những nơi nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai./.

