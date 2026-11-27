Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m² được khinh khí cầu đưa lên bầu trời Thành cổ Quảng Trị, tạo nên khoảnh khắc xúc động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân và du khách.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m² được khinh khí cầu đưa lên bầu trời Thành cổ Quảng Trị

Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo người dân, du khách đã tập trung trong khuôn viên Thành cổ Quảng Trị chờ đón lễ chào cờ và màn trình diễn khinh khí cầu. Không khí tại di tích lịch sử trở nên náo nức khi những quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu lần lượt được chuẩn bị cho nghi thức cất cánh.

Đúng 7 giờ, nghi thức chào cờ bắt đầu. Khoảng 500 học sinh, đoàn viên thanh niên cùng tham gia kéo căng lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m². Sau đó, lá cờ được kết nối với 2 khinh khí cầu cỡ lớn, từ từ bay lên độ cao khoảng 100 m. Cùng thời điểm, 34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m, tạo thành khung cảnh đặc biệt trên bầu trời Thành cổ.

Lễ chào cờ và nghi thức cất cánh, mở màn Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026

Giữa không gian linh thiêng của di tích từng diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè năm 1972, lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ tung bay trong tiếng Quốc ca. Hình ảnh ấy mang đến nhiều cảm xúc đối với những người chứng kiến, nhất là khi đứng tại Thành cổ Quảng Trị, nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khoảng 500 học sinh, đoàn viên thanh niên cùng tham gia kéo căng lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m²

Chị Phan Thị Hồng Phúc, người dân phường Quảng Trị tự hào khi được tham dự một sự kiện đặc biệt ngay trên quê hương mình. “Từ trên cao nhìn xuống thấy được vẻ đẹp của Thành cổ Quảng Trị, nơi trước đây là hoang tàn đổ nát do chiến tranh nhưng hôm nay được bay trên bầu trời hòa bình, cảm thấy rất thanh bình, hạnh phúc. Mong muốn quê hương Quảng Trị luôn đẹp như thế này, chứng kiến được nhiều lễ hội hoành tráng, ý nghĩa, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống trong hòa bình”.

Những chiếc khinh khí cầu được chuẩn bị để trình diễn

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại 2 địa điểm mang giá trị lịch sử đặc biệt là Thành cổ Quảng Trị, Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (xã Bến Hải). Trong khuôn khổ lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu với phi công, hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, chủ đề lễ hội lần này là “Bay trên quê hương thanh bình”. Sự kiện là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị kỳ thứ nhất năm 2026, hướng đến tạo thêm sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển.

Người dân, du khách thích thú khám phá bên trong khinh khí cầu

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chiến Thắng, đơn vị tổ chức sự kiện thông tin: “Về quy mô, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 có sự tham gia của các đội khinh khí cầu đến từ khoảng 5 quốc gia, cùng với Việt Nam là 6 quốc gia. Lễ hội có tổng cộng 34 khinh khí cầu, trong đó 10 quả trưng bày, phục vụ các hoạt động trải nghiệm tại mặt đất và 24 quả tham gia trình diễn bay, bay treo lơ lửng. Các hoạt động bay được tổ chức tại 2 địa điểm là xã Bến Hải và phường Quảng Trị”.

Trên mảnh đất từng hứng chịu bom đạn chiến tranh, những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu hôm nay mang đến hình ảnh về một Quảng Trị đang hồi sinh, đổi mới và hướng tới tương lai. Từ biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc đến những cánh khinh khí cầu bay cao, lễ hội gửi gắm thông điệp về hòa bình, sự kết nối và khát vọng phát triển.

Các em học sinh thích thú khi tham gia lễ hội khinh khí cầu

Sau nghi thức chào cờ, người dân và du khách có thể đến Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị, trải nghiệm bay treo, khám phá không gian bên trong khinh khí cầu và giao lưu với các phi công, đội ngũ kỹ thuật. Bên cạnh các hoạt động trình diễn ban ngày, chương trình buổi tối có màn thắp sáng khinh khí cầu kết hợp thả hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không gian lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu sản phẩm QTHF 2026 Passport (hộ chiếu lễ hội), tích hợp các gói vé cùng dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan, mang đến thêm lựa chọn cho du khách khi đến Quảng Trị.

Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi chọn những chi tiết trong lễ hội như màu sắc đỏ vàng, đặc biệt bay lá cờ 2.025m2 trên không gian Thành cổ Quảng Trị như là khoảnh khắc để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Thông qua lễ hội, tạo màu sắc tươi mới cho Quảng Trị, về lâu dài sẽ hình thành sản phẩm du lịch để có thêm sự lựa chọn cho du khách khi đến Quảng Trị”.