Tọa đàm do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường biển đảo kéo dài đến ngày 29/11. Tham gia trao đổi có các chuyên gia của Vườn Quốc gia Côn Đảo, Viện Hải dương học, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam.

Các đại biểu tham gia toạ đàm

Theo Ban tổ chức, nhiệt độ nước biển tăng khiến san hô ở Côn Đảo đối mặt với nguy cơ tẩy trắng. Ngay tại vùng ven bờ, việc san lấp, xây dựng công trình có thể thu hẹp diện tích rạn, làm nước đục và gia tăng bồi lắng. Hoạt động thả neo, kéo lưới cũng có thể làm gãy san hô.

Trước những sức ép này, một nội dung trọng tâm của tọa đàm là cách đánh giá hiệu quả phục hồi rạn. Số lượng san hô được cấy ghép có thể ghi nhận ngay sau mỗi đợt triển khai. Để biết việc nuôi cấy có hiệu quả đến đâu, cần tiếp tục theo dõi tỷ lệ sống và tình trạng của cả rạn trong thời gian dài. Chương trình cũng đặt ra yêu cầu tập huấn kỹ năng lặn, bảo đảm an toàn cho tình nguyện viên tham gia công việc dưới nước.

Kinh nghiệm huy động cộng đồng được nhìn lại từ chương trình bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo. Theo Ban tổ chức, từ năm 1990 đến nay, hàng triệu rùa con đã được thả về biển. Một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận là cách duy trì mạng lưới tình nguyện viên lâu dài, gắn việc bảo vệ các bãi đẻ của rùa với gìn giữ rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn.

Theo kế hoạch, từ 9h sáng 28/11, một đoàn sẽ tham gia nuôi cấy san hô tại địa điểm do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo lựa chọn. Đơn vị này phụ trách chuẩn bị nguồn giống, tập huấn và trực tiếp giám sát kỹ thuật. Cùng thời điểm, tại bãi biển vịnh Côn Sơn, người dân, học sinh, đoàn viên, lực lượng vũ trang và du khách sẽ tham gia thu gom rác trong khuôn khổ Ngày hội sống xanh.

Tại quảng trường trước trụ sở UBND đặc khu Côn Đảo, triển lãm “Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau” dự kiến khai mạc sáng 28/11. Người dân và du khách có thể tham quan các tác phẩm hội họa và mô hình san hô làm từ nhựa tái chế đến hết ngày 29/11.