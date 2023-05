Con nhỏ chạy vụt qua đường bị xe máy tông trúng, người bố lao vào đánh nữ tài xế

Sáng 12/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng cho biết), địa phương đã giao công an làm rõ vụ người đàn ông đánh nữ tài xế xe máy điện sau tai nạn bé trai chạy vụt sang đường bị xe máy tông trúng.

Bé trai đang đi cùng bố thì bất ngờ chạy sang đường đúng lúc xe máy điện đi tới. (Ảnh cắt từ clip).

Theo lãnh đạo xã An Hồng, nạn nhân là bé trai khoảng 5 tuổi. Hiện, cả bé trai và người phụ nữ đi xe máy điện đang được kiểm tra sức khoẻ tại cơ quan y tế.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang dắt con trai sang đường. Trong lúc người bố bất cẩn, cháu bé bất ngờ lao qua đường. Đúng lúc này, xe máy điện đi tới lao vào người đứa trẻ khiến cả 2 cùng ngã.

Người đàn ông xông vào đánh nữ tài xế đi xe điện sau khi con trai bị tông trúng. (Ảnh cắt từ clip).

Đáng chú ý, người bố sau khi bế con lên và giao cho người khác đã xông vào đánh người phụ nữ đi xe điện. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân tới can ngăn.

Theo camera an ninh, sự việc xảy ra lúc 17h ngày 11/5 tại xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Ngay khi đoạn clip trên được chia sẻ, không ít cư dân mạng để lại các bình luận tỏ thái độ bức xúc vì hành động của người đàn ông trên./.