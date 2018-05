Còn tồn tại nhiều vị trí đường sắt không an toàn ở TP HCM

Chiều 11/5, tại TP HCM, Cục đường sắt Việt Nam tổ chức buổi họp đánh giá về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND TPHCM trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn TPHCM. Đoàn tàu đi qua đoạn giao với đường Phạm Văn Đồng.

Các vi phạm chủ yếu ở địa bàn quận Thủ Đức. Trong đó, việc kinh doanh hoa, cây cảnh trong hành lang đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo ông Vũ Quang Khôi, vào mùa mưa, khi tàu chạy, rung lắc, có thể cây cối trong hành lang đường sắt sẽ bị đổ đường ray, uy hiếp trực tiếp đến an toàn của tàu. Cá biệt có trường hợp mắc điện vào trong cả hành lang an toàn giao thông đường sắt…

Cũng theo Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, một số vị trí dân sinh sống trên mái taluy, xả thải vào đường sắt. Vào mùa mưa, các vị trí này ngập nước và nhiều lần phải dừng tàu. Một số đoạn đường bộ khi đến gần giao cắt với đường sắt bị thu hẹp mặt đường dễ gây ra ùn tắc.

Đặc biệt, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng với đường sắt. Do hệ thống tín hiệu đường bộ bố trí chưa hợp lí nên khi người tham gia giao thông dừng đỗ đợi đèn đỏ, đã đỗ luôn trên đường sắt.

Một đoạn đường giao cắt với đường tàu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM cho rằng, hiện nay công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt còn chưa được coi trọng. Mỗi ngành, mỗi đơn vị mạnh ai nấy làm, công tác phối hợp còn rất yếu, ngay cả số liệu thống kê của mỗi nơi lại mỗi khác. Ông Tường đề nghị cần phải tăng cường phối hợp, quy trách nhiệm rõ ràng.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM cũng thừa nhận điều này và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chú trọng đến việc phối hợp trong đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đưa nội dung này vào báo cáo hàng tháng của Sở GTVT Thành phố HCM.

Đường sắt Thống Nhất đi qua địa phận TP HCM dài hơn 14km từ Km 1712+205 đến Km1726 (ga Sài Gòn), qua 5 quận là Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận và Quận 3. Trên địa bàn TP hiện có 26 đường ngang, (21 đường ngang có người gác, 5 đường ngang phòng vệ cảnh báo tự động có lắp cần chắn tự động), không có lối đi tự mở trên địa bàn./.