Công an căng mình chống “bão” đua xe sau chức vô địch của U22 Việt Nam

Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp đua xe trái phép



Ngay sau trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đảm bảo ANTT, ATGT sau trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Ngay sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 3-0 để vô địch SEA Games 30, người dân Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, GTVT chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân tổ chức ăn mừng thành tích của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

"Có phương án và tập trung lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi cố tình vi phạm, ăn mừng quá khích; cương quyết ngăn chặn, trấn áp những đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương chủ động phát đi các thông điệp vận động người dân cổ vũ, ăn mừng văn minh, ATGT, tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật và hiệu lệnh của lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Hà Nội huy động gần 3.000 cảnh sát chống đua xe sau khu U22 Việt Nam vô địch

Công an Hà Nội tung gần 3.000 CSGT, CSCĐ phối hợp với lực lượng cảnh sát khác chống đua xe khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Công an Hà Nội tung gần 3.000 CSGT, CSCĐ phối hợp với lực lượng cảnh sát khác chống đua xe sau trận U22 Việt Nam với U22 Indonesia.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong và sau trận chung kết giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia, lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số để phân luồng giao thông giao thông, đặc biệt khu vực nội đô. Ngoài ra, đơn vị triển khai thêm 30 tổ công tác cảnh sát 141 tiến hành cắm tại các chốt trọng điểm.

“Kết thúc trận đấu, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ đổ ra đường tập trung phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam được trật tự an toàn. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với lực lượng CSCĐ, CS113, CSHS kiên quyết bắt giữ các đối tượng lợi dụng cổ vũ đội bóng để đua xe trái phép trên địa bàn”, Thượng tá Dương Đức Hải cho biết.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để phân luồng giao thông.

Đối với địa bàn quận Hoàn Kiếm - nơi sẽ tập trung đông lưu lượng người về phương tiện đổ về sau trận đấu do Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đảm nhiệm, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, trước trận đấu, Đội CSGT số 1 đã tập trung 100% số hướng dẫn phân luồng đảm bảo cho bà con nhân dân đi lại quanh khu vực quận Hoàn Kiếm được đảm an toàn.

“Đội CSGT số 1 cho biết, triển khai lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các cổ động và nhân dân lưu thông trên địa bàn ăn mừng chiến thắng đội tuyển nước nhà được thông suốt an toàn, phối hợp với lực lượng cảnh sát khác kiên quyết bắt giữ các đối tượng lợi dụng việc đi cổ vũ bóng đá để tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn…”, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nói.

Một số hình ảnh cổ động viên mở hội ở khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội CSGT số 1 sẽ ứng trực tại 25 chốt gia thông, ngã ba, ngã tư giao thông trọng điểm ra vào các tuyến đường như: Hàng Bài - Hai Bà Trưng; Hàng Khay - Tràng Thi - Bà Triệu- Hàng Gai - Hàng Đào - Ngô Quyền - Tràng Tiền - Lò Sũ - Hàng Dầu - Lê Lai - Lê Thạch - Trần Nguyên Hãn… để hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giao thông.

“Khuyến cáo bà con nhân dân khi cổ vũ đội Việt Nam thắng trận thì tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ tham giao thông có văn hoá để đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thônng”, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc khuyến cáo.

Lực lượng cảnh sát Công an quận Hoàn Kiếm sẵn sàng phương án chống đưa xe sau trận bóng trận chung kết giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia.

Ngoài ra, Đội CSGT số 1 thành lập thêm 5 tổ tuần tra lưu động liên tục trên các tuyến đường như Đê Nguyễn Khoái - Trần Nhật Duật- Trần Quang Khải - Quang Trung - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn…để đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép.

“Khi có chiều hướng trong nội đô đông phương tiện, lực lượng CSGT sẽ tiến hành cấm cứng không cho phương tiện vào khu vực trung tâm, đồng thời hướng dẫn phương tiện lưu thông đi ra đường vành đai”, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc cho hay.

Còn Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội thông tin, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động sẽ tung hơn 1.000 chiến sĩ CSCĐ cùng lực lượng công an quận, huyện thực hiện đảm bảo ANTT, phòng chống đua xe trái phép sau trận chung kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia trên địa bàn Thành phố.

“Tại các vị trí điểm trung tâm có màn hình lớn, công cộng, cũng như các nhà hàng quán bar, khu vực đông người đều có lực lượng CSCĐ bố trí nắm bắt tình hình đảm bảo ANTT. Đồng thời lực lượng CSCĐ sẵn sàng ứng trực quân số kịp thời có mặt tại các vị trí tụ tập đông người đưa xe để kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm", Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng thông tin./.