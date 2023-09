Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời người đàn ông có ý định tự tử

Lúc 9h30 ngày 22/9, nhận được tin báo của người dân có người muốn nhảy cầu Nguyễn Tri Phương, Công an phường Khuê Trung lập tức cử tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường xử lý.

Công an phường Khuê Trung quyên góp, hỗ trợ kinh phí và đưa ông T. ra bến xe để về quê

Tại đây, các thành viên trong tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, động viên, thuyết phục được người này thôi ý định nhảy cầu, sau đó đưa về Công an phường làm việc. Qua trao đổi, người đàn ông này cho biết tên là N.V.T, 40 tuổi, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ông T. cho biết, do buồn chuyện gia đình và không kiếm được việc làm tại Đà Nẵng nên nảy sinh tâm lý chán nản, tiêu cực và có ý định tự tử.

Qua động viên, giải thích của Công an, ông T. lấy lại bình tĩnh và hiểu ra vấn đề. Công an phường Khuê Trung đã huy động cán bộ, chiến sĩ góp tiền hỗ trợ và chở ông T. ra bến xe để về quê.