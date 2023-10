Công an Đà Nẵng suốt đêm dầm mình trong nước giúp dân

Trước tình hình mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ chiều tối 13/10, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, tiếp cận địa bàn và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân, đặc biệt là tại những khu vực trũng thấp, nguy cơ cao.

Công an TP Đà Nẵng cứu hộ người dân bị ngập lụt

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Đà Nẵng đã kết nối với Đài PT-TH Đà Nẵng thông tin đến người dân về tình hình giao thông trên tuyến, vị trí bị ngập úng, sạt lở trên địa bàn thành phố để người dân di chuyển thuận lợi, tránh những nơi nước ngập sâu. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông từ thành phố đến các quận, huyện cũng ra hiện trường, tham gia điều tiết, phân luồng giao thông và cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Trong tối 13/10, tiếp nhận tin báo có 1 người phụ nữ mang thai đang bị mắc kẹt trong nước sâu tại K14/15 đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ, Công an quận Liên Chiểu đã kịp thời có mặt, tiếp cận và di chuyển người phụ nữ đến nơi an toàn.

Trong một diễn biến khác có liên quan, khi hay tin có người dân ở phường Hòa Khánh Nam bị rắn cắn trong lúc mưa lớn, nước ngập sâu, lực lượng Công an phường cũng nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời...

Chỉ trong đêm 13/10 và rạng sáng 14/10, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động với hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã giúp dân sơ tán di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái.

Đến sáng 14/10, trước tình trạng nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố vẫn ngập sâu, Công an thành phố đã huy động 100% quân số với hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực, hỗ trợ Nhân dân. Khắp các khu dân cư bị ngập, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp cận từng nhà để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển người già, trẻ em đến nơi an toàn; đồng thời tiếp tế bánh mì, mì tôm, nước uống cho những người ở lại...

Chỉ trong đêm 13/10 và rạng sáng 14/10, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động với hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã giúp dân sơ tán di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng cứu người dân tại các khu vực ngập sâu tập trung tại quận Liên Chiểu.

Đặc biệt, lúc 3 giờ sáng 14/10, ngay khi tiếp nhận tin báo nhiều người đang mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm: Công an phường Hòa Khánh Nam, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu đã có mặt kịp thời và điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, ứng cứu những người mắc kẹt.

Cứu hộ một bé trai giữa "biển nước"

Sau 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó có 2 người già, 9 trẻ em từ 5 đến 7 tuổi và 1 phụ nữ. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, mọi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tại phường Hòa Minh, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tế bánh mì, mì tôm, nước uống cho người dân các khu vực bị ngập. Các chiến sĩ len lỏi vào trong từ ngõ sâu, trao tận tay người dân những ổ bánh mì, chai nước, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Theo báo cáo nhanh, trong 24 giờ qua (từ 08h00 ngày 13/10 đến 08h00 ngày 14/10) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa một số nơi như: Đà Nẵng 556.8mm, Hòa Phú 527.6mm, Suối Đá 515.4mm, Sơn Trà 508.6mm, Hòa Khê 505.6mm, Hòa Phát 504.2mm, Hồ Hố Câu 487mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, trên 95%.