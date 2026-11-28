Công an Gia Lai kịp thời đưa 20 trẻ mầm non mắc kẹt vì trường bị ngập
VOV.VN - Ngày 28/11, mưa lớn khiến nước dâng nhanh tại Trường Mầm non Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng phao, cõng các cháu qua đoạn ngập để đưa 20 trẻ cùng các cô giáo đến nơi an toàn.
Mưa lớn từ đêm 27 và ngày 28/11 đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bị ngập. Tại Trường Mầm non Quang Trung, nước đã tràn lên nền trường khi bên trong còn 20 trẻ cùng các cô giáo.
Thiếu tá Bùi Tiến Hưng, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, nhận tin từ trung tâm chỉ huy, đơn vị điều 20 cán bộ, chiến sĩ mang theo xuồng phao đến hiện trường.
Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, có chỗ nước ngập sâu hơn một mét. Các chiến sĩ phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam và giáo viên đưa các cháu lên xuồng phao. Một số cháu lớn hơn được các chiến sĩ cõng qua đoạn ngập đến chỗ cao.
Thời điểm này, nước dâng khá nhanh, chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút, nước đã dâng gần ngang bụng. Ngay khi tiếp cận được trường, các chiến sĩ triển khai đưa các cháu và giáo viên ra ngoài an toàn.
Thiếu tá Bùi Tiến Hưng thông tin: “Khi mà lực lượng của phòng đến là mực nước nó đã dâng cao lên hơn 1 mét rồi. Trong tình hình đó, chúng tôi cho lực lượng vào, khoảng 30 phút sau đưa hết tất cả các cháu, các cô rồi ra khỏi cái vùng ngập ấy. Đây là vùng trũng, ngập đầu tiên. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng, lực lượng đã có phương án phối hợp với tất cả các phường để di dời các hộ dân. Còn những điểm ngập mới phát sinh thì có thể liên hệ qua tổng đài 114. Ở đây có đủ trang thiết bị để triển khai hỗ trợ”.