Mưa lớn từ đêm 27 và ngày 28/11 đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bị ngập. Tại Trường Mầm non Quang Trung, nước đã tràn lên nền trường khi bên trong còn 20 trẻ cùng các cô giáo.

Thiếu tá Bùi Tiến Hưng, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, nhận tin từ trung tâm chỉ huy, đơn vị điều 20 cán bộ, chiến sĩ mang theo xuồng phao đến hiện trường.

Trường mầm non Quang Trung nằm ở vị trí trũng, thấp, do đó nhanh chóng bị ngập khi nước lũ đổ về.

Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, có chỗ nước ngập sâu hơn một mét. Các chiến sĩ phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam và giáo viên đưa các cháu lên xuồng phao. Một số cháu lớn hơn được các chiến sĩ cõng qua đoạn ngập đến chỗ cao.

Thời điểm này, nước dâng khá nhanh, chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút, nước đã dâng gần ngang bụng. Ngay khi tiếp cận được trường, các chiến sĩ triển khai đưa các cháu và giáo viên ra ngoài an toàn.

Sau 30 phút triển khai công tác cứu hộ, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã đưa toàn bộ 20 trẻ mầm non và các cô giáo ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thiếu tá Bùi Tiến Hưng thông tin: “Khi mà lực lượng của phòng đến là mực nước nó đã dâng cao lên hơn 1 mét rồi. Trong tình hình đó, chúng tôi cho lực lượng vào, khoảng 30 phút sau đưa hết tất cả các cháu, các cô rồi ra khỏi cái vùng ngập ấy. Đây là vùng trũng, ngập đầu tiên. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng, lực lượng đã có phương án phối hợp với tất cả các phường để di dời các hộ dân. Còn những điểm ngập mới phát sinh thì có thể liên hệ qua tổng đài 114. Ở đây có đủ trang thiết bị để triển khai hỗ trợ”.