Công an giúp 2 cháu bé đi xe đạp lạc đường trở về nhà

Ngày 10/4, công an huyện Bình Lục, Hà Nam cho biết vừa giúp đỡ tìm lại người thân cho hai cháu bé đi lạc từ Thái Bình lên Thành phố Phủ Lý.

Công an huyện Bình Lục, Hà Nam.

Trước đó, ngày 8/4, nhận được tin báo trên đường 21B (mới) thuộc địa phận xã An Mỹ, huyện Bình Lục có hai cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, bị lả dần vì đói do đi lại nhiều giờ dưới trời nắng.

Cán bộ chiến sỹ công an huyện Bình Lục đã đưa hai cháu về trụ sở, mua sữa, bánh mì cho các cháu.

Qua 1 ngày xác minh nhân thân 2 cháu bé tên là Lê Ngọc Trung, (sinh năm 2005) và Lê Ngọc Túy Quyền, (sinh năm 2006), là 2 anh em ruột là con của ông Lê Ngọc Bộ (HKTT tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). 2 cháu cho biết do đạp xe đi chơi tới địa phận TP. Phủ Lý thì lạc đường không biết đường về nhà.

Ngay sau đó, công an huyện Bình Lục đã liên lạc với gia đình, tại cơ quan công an gia đình anh Bộ đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của công an huyện Bình Lục./.