Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân và khắc phục sự cố.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Lực lượng quân đội được huy động đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ

Hiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bên trong hiện trường xảy ra vụ việc

Theo các cơ quan y tế, tính đến 11h15 ngày 24/11, số người chết trong tổng số 13 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường đã tăng lên 3.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường và khắc phục sự cố vụ việc.