Trước đó, cụ ông P.V.T. (77 tuổi, trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên trong quá trình di chuyển không may đi lạc sang địa bàn xã Cẩm Xuyên. Cụ không nhớ đường về nhà, cũng không cung cấp được thông tin về người thân.

Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp hỗ trợ cụ ông 77 tuổi đi lạc trở về nhà an toàn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Phát hiện cụ ông trong tình trạng đi lạc, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Cẩm Bào đã kịp thời tiếp cận, thăm hỏi, hỗ trợ và báo tin cho Công an xã Cẩm Xuyên.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Xuyên nhanh chóng phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin và liên hệ với gia đình cụ ông. Sau khi xác định được thân nhân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa cụ trở về nhà an toàn.

Đón cụ ông trở về, gia đình bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an cùng các thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tận tình giúp đỡ.