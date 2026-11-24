Trước đó, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên đi lang thang tại khu vực đường Nhơn Hòa 21. Qua làm việc, xác định người này là P.H.T (SN 1995, trú tỉnh Ninh Bình). Anh T cho biết đã rời khỏi gia đình từ năm 2019, không giữ liên lạc với người thân, cuộc sống nay đây mai đó. Thời gian gần đây, anh sinh sống trong một ống cống tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của anh T cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê đã đưa anh về trụ sở, hỗ trợ chăm sóc, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin và liên hệ với gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đơn vị đã kết nối được với người thân của anh T, thông báo tin tức và hướng dẫn gia đình đến đón anh trở về.

Công an phường An Khê và gia đình người được tìm thấy. (Ảnh: CACC)

Nhận được thông tin sau gần 7 năm không có liên lạc với con trai, gia đình anh T không giấu được niềm vui, xúc động. Ngay sau đó, gia đình đã đến Công an phường An Khê đón anh T trở về trong niềm hạnh phúc đoàn tụ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Công an phường An Khê đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng, góp phần giúp gia đình trang trải chi phí đi lại để đón anh T về quê đoàn tụ.

Trân trọng trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê, gia đình anh T đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn đối với những hỗ trợ thiết thực, đầy nghĩa tình của đơn vị.

Thư cảm ơn của gia đình. (Ảnh: CACC)

Việc làm tuy bình dị nhưng chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sự gần gũi với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê. Đây cũng là việc làm cụ thể, thiết thực của Công an phường An Khê trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an bằng những hành động trách nhiệm, nhân văn và đầy ý nghĩa.