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Công an Thanh Hóa làm rõ vụ tai nạn giao thông tại phường Quảng Phú

Thứ Tư, 16:17, 11/11/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn giao thông tại phường Quảng Phú hôm 5/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát toàn diện hồ sơ, khẳng định không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng; các hoạt động điều tra, khởi tố được thực hiện đúng quy định pháp luật.

 

Ngày 4/11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh những nội dung liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa). Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tác và bình luận của cộng đồng mạng, đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can số 2177, 2178/QĐ-VPCQCSĐT đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

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Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngày 22/7/2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 411, 412; ngày 27/8/2026, ban hành Cáo trạng số 182/CT-VKSNDKV1, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h30 ngày 5/5/2026, tại khu vực ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới, sinh năm 1994, trú tại số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh, sinh năm 2007, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Phú điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua, sinh năm 1950, trú tại phố 1, phường Quảng Phú.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi xe ô tô di chuyển trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây. Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào khoảng 15h45 phút ngày 6/5/2026.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ xe ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện. 

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Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức; cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ (vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024). Do đó, Cơ quan điều tra có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh theo quy định của pháp luật.

Với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai. 

Nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đã tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng vụ việc để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Đối với gia đình bị hại, cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật; trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với người dân, cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, vụ việc, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

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Bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông

VOV.VN - Khi tai nạn xảy ra, hậu quả có thể là các thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, người có hành vi vi phạm phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Lê Hải/VOV.VN
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