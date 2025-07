Chiều 19/7, tại Thủ đô Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh, gây ngập cục bộ, cây gãy đổ tại nhiều tuyến phố. Theo Công an TP Hà Nội, các lực lượng Công an cơ sở, CSGT, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý sự cố.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội khắc phục cây đổ tại phường Xuân Diệu. (Ảnh: Bích Nguyễn)

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết. Trường hợp buộc phải di chuyển, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và quan sát kỹ khi tham gia giao thông.

Người điều khiển xe máy nên mặc áo mưa gọn gàng, tránh che khuất tầm nhìn hoặc để gió tạt làm mất lái. Tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện, biển quảng cáo hay những nơi có nguy cơ sạt lở, đổ sập.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân trong cơn mưa giông:

Lực lượng chức năng giải cứu xe ô tô bị cây xanh đổ đè tại phố Đội Cấn.

Lực lượng CSGT khắc phục cây đổ tại phố Võ Thị Sáu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 10, Công an Hà Nội xử lý cây đổ do giông gió tại khu vực Giảng Võ.

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông khi đi qua khu vực có cây xanh đổ.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 35, Công an Hà Nội đã hỗ trợ một đò gồm 6 người mắc kẹt trên sông do giông gió to tại khu vực chùa Hương.