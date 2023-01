Công an TP.HCM không đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm sai phạm

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, việc hoạt động hay dừng hoạt động của các trung tâm đăng kiểm là trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP không tạm đình chỉ hoạt động của bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào.

Để giải quyết tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép 4 trung tâm đăng kiểm thuộc khối V hoạt động trở lại, để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM thông tin thêm về vụ án.

Các trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động sau một tháng tạm dừng gồm: trung tâm 50-03V tại phường Tam Bình, TP.Thủ Đức; chi nhánh trung tâm đăng kiểm 50-03VCN tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức; trung tâm 50-05V tại phường An Phú Đông, Quận 12 và trung tâm 50-07V tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Thông tin thêm về tình tiết mới là một số trung tâm đăng kiểm sử dụng phần mềm để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định xe cơ giới, Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng cho biết bị can Hoàng Hữu Thịnh (sinh năm 1992, ngụ Quảng Bình) nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 73-02D và Trương Duy Đức (sinh năm 1982, ngụ Quảng Bình), nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 15-05D là người viết ra những phần mềm này.

“Trong số các bị can mà chúng tôi ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam, hai bị can Thịnh và Đức là người viết ra những phần mềm chỉnh sửa này, họ chính là những nhân viên đăng kiểm và trong Ban Giám đốc của các trung tâm đăng kiểm. Sau đó, các bị can mua bán phần mềm cho các trung tâm đăng kiểm khác để kiếm lời, sử dụng vào việc trái pháp luật. Đến nay các bị can đã thành khẩn nhận tội”, Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Bị can Hoàng Hữu Thịnh (ảnh trên) nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 73-02D và Trương Duy Đức (ảnh dưới) nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 15-05D là người viết ra những phần mềm an thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định các phương tiện không đủ tiêu chuẩn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Như VOV đã đưa tin, trước đó, từ kết quả khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm 71-02D (tỉnh Bến Tre), công an phát hiện các bị can là Phó Giám đốc và đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm này sử dụng phần mềm có tính năng đọc lấy và sửa chữa các thông số kỹ thuật về tốc độ, nồng độ khí thải, tốc độ cầm chừng, tốc độ cực đại và hệ số K,… của các phương tiện cơ giới để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải của xe cơ giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định, các bị can Hoàng Hữu Thịnh, Trương Duy Đức, Hồ Ngọc Nam (sinh năm 1989, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Thế Khánh Hổ (sinh năm 1989, ngụ Khánh Hòa) là nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH Việt Net đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới, rồi đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm. Trong đó có Trung tâm đăng kiểm 71-02D, để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới./.