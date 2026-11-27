Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Hưng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm với số tiền lớn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Nghiêm Quang Nam đến Công an xã Khánh Hưng trình báo. Ảnh: Hữu Đệ

Theo trình báo, trong quá trình thực hiện giao dịch, ông Nghiêm Quang Nam đã chuyển khoản liên tiếp 3 lần với số tiền lần lượt: 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng. Do nhầm lẫn thông tin người thụ hưởng, tổng số tiền 1 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người khác. Phát hiện sự việc, ông Nam nhanh chóng đến Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và phối hợp giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã khẩn trương xác minh các dữ liệu liên quan đến tài khoản nhận tiền, xác định người đứng tên tài khoản là ông Phạm Khắc Quân (sinh năm 1987, ở tỉnh Lâm Đồng).

Giao dịch thể hiện, ông Nam đã nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm. Ảnh: Hữu Đệ

Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động trao đổi, gửi công văn đề nghị Công an xã Tân Hà Lâm Hà phối hợp xác minh, mời người có liên quan làm việc. Qua phối hợp, ông Phạm Khắc Quân đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng nhận được do chuyển khoản nhầm cho ông Nghiêm Quang Nam.

Vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân.