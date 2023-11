Công bố dịch tả heo Châu Phi tại “điểm nóng” xã Xuân Đông (Tiền Giang)

Sáng nay, các ngành chức năng của huyện Chợ Gạo và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi xã Xuân Đông triển khai quyết định số 5529 của UBND huyện Chợ Gạo về công bố dịch bệnh tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Xuân Đông từ ngày 14/11.

Theo đó, vùng dịch được xác định là toàn địa bàn xã Xuân Đông, vùng uy hiếp là xã Hòa Định (huyện Chợ Gạo), vùng đệm là xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh (huyện Chợ Gạo). Đối với vùng dịch, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bao vây ổ dịch, phối hợp các ngành chức năng lập chốt kiểm dịch, hướng dẫn, kiểm soát việc đi lại, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt heo trên địa bàn trong thời gian có dịch. Các xã vùng đệm, vùng uy hiếp cũng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh không để xảy ra lây lan. Các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Xuân Đông triển khai ngay các công tác cần thiết theo nhiệm vụ được giao.

Heo bệnh chuẩn đi tổ chức thiêu hủy theo đúng quy định

Từ ngày 21/10 đến nay, dịch bệnh tả heo Châu Phi đã bùng phát nhanh tại địa bàn xã này với 15 ổ dịch. Toàn xã có tổng đàn heo hơn 6.000 con, đến nay có hơn 247 con heo bệnh trong tổng đàn trên 840 con. Qua đó có hơn 300 con heo bị tiêu hủy, với trọng lượng hơn 16.200kg.

Dùng dầu hỏa và củi để đốt heo bệnh

Về biện pháp khẩn cấp sau khi công bố dịch tả heo Châu Phi, ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Xuân Đông cho biết: “Xã tiến hành lập các chốt kiểm tra vận chuyển heo ra vào địa phương, tuyên truyền vận động người dân không bán chạy, thực hiện tốt công tác sát trùng tiêu độc các chuồng trại còn lại cố giữ đàn heo lại. Hiện nay cái khó là kinh tế, đời sống người dân đang gặp khó khăn do giá dừa, giá heo rất thấp, khi có dịch, đời sống người dân rất khốn khó".

Tiêu hủy heo

Trong ngày hôm nay, xã Xuân Đông khẩn trương lập 4 chốt kiểm dịch tại các đầu tuyến đường vào xã, các ngã ba, ngã tư giáp ranh xã khác; yêu cầu 2 bến đò ngang kênh Chợ Gạo không chở heo qua lại; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, nhận thức về dịch bệnh, tuyệt đối không bán chạy đàn heo bệnh. Đặc biệt, các cống đập đều được đóng kín không để mầm bệnh theo dòng nước chảy ra sông Tiền, kênh Chợ Gạo làm lây lan đến các địa phương khác.

Người dân xót xa khi chứng kiến đàn heo bệnh bị hủy

Cùng với cây dừa thì chăn nuôi heo, gà là kinh tế chính của người dân xã Xuân Đông. Gần đây, giá heo vừa tăng lại bị dịch bệnh đã tạo áp lực đối với cuộc sống của đại bộ phân dân cư nơi đây. Tuy nhiên, khi nghe công bố dịch bệnh người dân chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ trại heo ở xã Xuân Đông nói: “Bây giờ người dân sợ dịch vì nhiều hộ nuôi xảy ra bệnh nên sợ luồng gió. Tôi cố gắng diệt khuẩn trại, ngày xịt, ngày nghỉ, sát trùng, trộn thuốc diệt khuẩn, cho heo ăn đủ chất để tăng đề kháng, người đi vô trại phải được xịt, diệt khuẩn”.

Các bến đò ngang sông được chính quyền địa phương yêu cầu không chở heo bệnh qua lại

Không chỉ tại “điểm nóng” xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo mà hiện nay một số địa bàn ở tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra heo bệnh tả lợn Châu Phi. Tiến sỹ Thái Quốc Hiếu, Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết: Hiện nay, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tập trung thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là loa của Đài Truyền thanh của xã.

Xã Xuân Đông lập 4 chốt kiểm dịch không cho vận chuyển heo và các sản phẩm thịt heo ra vào địa bàn

Theo đó, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học. Phát huy "Giờ vàng" bằng test nhanh để loại sớm heo nhiễm virus Dịch tả lợn Châu Phi. Do vậy, chỉ tiêu hủy khoảng 38% so với tổng đàn. Đồng thời tổ chức tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi tại ổ dịch và các xã tiếp giáp theo quy định.Triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các cống đập đều được đóng kín để ngăn mầm bệnh lây lan

Toàn tỉnh Tiền Giang có đàn heo gần 300.000 con. Trước bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và hộ chăn nuôi cần cộng đồng trách nhiệm, chủ động các biện pháp phòng, chống có hiệu quả để bảo vệ thành quả của người chăn nuôi và cung cấp lượng thịt cho nhu cầu của người dân đang gia tăng, nhất là cao điểm dịp Tết cổ truyền sắp đến.