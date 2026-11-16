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Công bố kịch bản nguồn nước sông Hồng - Thái Bình mùa cạn 2026-2027

Thứ Hai, 11:03, 16/11/2026
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VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Kịch bản nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình mùa cạn 2026-2027, làm căn cứ điều hòa, phân phối tài nguyên nước, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, sản xuất trong bối cảnh tác động của El Niño.

 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định công bố Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình mùa cạn năm 2026-2027. Kịch bản được áp dụng trong thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 6/2027.

cong bo kich ban nguon nuoc song hong - thai binh mua can 2026-2027 hinh anh 1
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định công bố Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình mùa cạn năm 2026-2027.

Việc công bố kịch bản nhằm phục vụ công tác điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho sinh hoạt, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân trong bối cảnh tác động bởi El Niño.

Đây cũng là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương trên lưu vực sông chỉ đạo lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước xây dựng kế hoạch theo kịch bản đã được công bố.

Theo quyết định, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và UBND các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh cùng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình có trách nhiệm chỉ đạo việc lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ kịch bản đã công bố, hiện trạng nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước và nhận định xu thế khí tượng thủy văn để tính toán, cập nhật kịch bản khi cần thiết.

Việc cập nhật được thực hiện trong trường hợp xảy ra diễn biến bất thường về khí tượng, thủy văn hoặc phát sinh yêu cầu đối với nguồn nước nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho sinh hoạt, an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Trong mùa cạn năm 2026-2027, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm định kỳ hằng tháng báo cáo Bộ về hiện trạng, trạng thái nguồn nước và tình hình triển khai kịch bản.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đạo, đôn đốc các địa phương lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt nông thôn phù hợp với kịch bản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp cập nhật kịch bản nguồn nước. UBND các địa phương thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình có trách nhiệm đăng tải kịch bản trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình mùa cạn năm 2026-2027

Lê Hải/VOV.VN
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