Công bố thủ tục mới về phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không

Cục Hàng không Việt Nam có 7 ngày thẩm định hồ sơ

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Bộ Xây dựng công bố loạt thay đổi thủ tục hành chính hàng không.

Theo đó, thủ tục phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không được ban hành mới, thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hàng không Việt Nam. Theo quy định mới, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ quan này ban hành quyết định phê chuẩn để VATM thực hiện công bố tin tức hàng không theo quy định.

Trường hợp không chấp thuận, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối phê chuẩn. Bên cạnh việc ban hành thủ tục mới, Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bay và công tác bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Quy định hủy bỏ đường hàng không, thời hạn thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Đối với thủ tục thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ đường hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, quy trình thực hiện được quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Theo đó, Bộ Xây dựng gửi hồ sơ đề nghị thiết lập, điều chỉnh hoặc hủy bỏ đường hàng không đến Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá các tác động, ảnh hưởng liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thời hạn để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thiết lập, điều chỉnh hoặc hủy bỏ đường hàng không là 15 ngày làm việc.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc sửa đổi, bổ sung thủ tục thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam. Thẩm quyền giải quyết thủ tục này thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, thủ tục phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không được ban hành mới, thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hàng không Việt Nam.

Thời hạn thông báo được quy định cụ thể theo từng loại chuyến bay và phạm vi hoạt động. Đối với chuyến bay chuyên cơ, thông báo phải được thực hiện tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay nội địa và 10 ngày làm việc đối với chuyến bay quốc tế.

Đối với chuyến bay chuyên khoang, thời hạn thông báo tối thiểu là 24 giờ trước giờ dự kiến cất cánh đối với chuyến bay nội địa và 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay quốc tế. Riêng chuyến bay chuyên cơ do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện, thời hạn thông báo tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay.

Các thời hạn trên được áp dụng, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định hoặc yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đối với thủ tục thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài, thẩm quyền giải quyết thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

Theo quy định, thông báo chuyến bay phải được gửi tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày dự định thực hiện. Trường hợp đặc biệt sẽ thực hiện theo quyết định hoặc yêu cầu của cấp có thẩm quyền thông báo chuyến bay.

Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Cùng với việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các thủ tục, Bộ Xây dựng cũng quyết định bãi bỏ 2 thủ tục hành chính nội bộ.

Cụ thể, các thủ tục bị bãi bỏ gồm: phê duyệt thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ khu vực cấm bay; thiết lập, công bố phương thức liên lạc chung đối với hoạt động bay trong vùng trời cho khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026. Các công bố trước đây về thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực hàng không có liên quan hết hiệu lực theo quy định.

Như vậy, các nội dung điều chỉnh lần này tập trung vào việc hoàn thiện quy trình xử lý thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực hàng không, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và quy định cụ thể thời hạn giải quyết đối với từng loại thủ tục.