Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, Lạng Sơn gửi thông báo về cơ quan

Trong thời gian qua, phòng CSGT, Công an tỉnh Công an Lạng Sơn phối hợp với Công an các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm. Một số trường hợp khi phát hiện tổ công tác đã có hành vi bỏ chạy, không hợp tác và chống đối lực lượng chức năng... Các trường hợp vi phạm được phát hiện đều bị xử lý nghiêm.

Từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh các ca kiểm tra chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong các ca kiểm tra không loại trừ phương tiện của tổ chức, cá nhân nào và khi phát hiện vi phạm, ngoài xử lý hành chính, CSGT cũng gửi thông báo vi phạm tới cơ quan quản lý đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... để có biện pháp xử lý.

“Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cũng như để trở thành thói quen, văn hóa khi tham giao thông “đã uống rượu bia thì không lái xe”, chúng tôi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Qua đây cũng khuyến cáo Đảng viên, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ" Thiếu tá Nguyễn Thế Anh cho biết.