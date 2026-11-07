Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

Công điện gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Công điện nêu:

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 08 đến đêm 11/11/2026, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng (phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm). Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, trong đó:

a) Rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; phân công các đồng chí trong Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".

b) Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân. Rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

c) Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông. Tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

d) Thông báo cho chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về thiên tai để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn.

đ) Tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt (nếu có).

2. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

4. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ quan khoa học tính toán các phương án điều tiết hồ chứa; chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành hợp lý, khoa học để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới do tác động của El Nino.

6. Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho Nhân dân.

8. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.