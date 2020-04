Hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay, các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” để đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao năng suất, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động sau dịch Covid-19.

Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động; nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi thực hiện cắt giảm lao động, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động khi bị cắt giảm lao động; quan tâm đến lao động nữ, lao động có con nhỏ, lao động gặp nhiều khó khăn.

Công đoàn Việt Nam thay đổi hình thức tổ chức Tháng Công nhân 2020 (Ảnh minh họa: KT)

"Tháng công nhân năm nay, chúng tôi đã xây dựng chương trình, không tổ chức lễ phát động, các hoạt động tập trung tại cơ sở với mong muốn duy trì việc làm trong thời dịch cũng như bản thân công nhân cùng với doanh nghiệp đồng hành cùng khắc phục hậu quả của dịch covid. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lựa chọn, tập trung thăm hỏi và động viên công nhân lao động ở những nơi khó khăn", ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết.

Trong Tháng công nhân năm nay, tổ chức công đoàn triển khai hoạt động như: tọa đàm, đối thoại giữa cán bộ công đoàn với các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với chủ đề “Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19”, đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động; tập trung thương lượng để ký mới, bổ sung thỏa ước lao động tập thể về lương, thưởng, phụ cấp, cải thiện và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca của người lao động.

Ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết, thống kê có khoảng 20 triệu người dân bị ảnh hương do dịch Covid-19, trong đó, có 2,5 triệu đến 3 triệu lao động gồm giáo viên mầm non, công nhân tại các doanh nghiệp: Công đoàn Việt Nam đang phối hợp cùng các Bộ, ban, ngành thống kê số người lao động bị mất việc, nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19 nhằm sớm triển khai gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ tới với người lao động trong tháng công nhân.

“Đến nay, Tổng Liên đoàn đang khảo sát yêu cầu các ngành địa phương báo cáo thống kê ý kiến tham gia với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với Chính phủ để bổ sung, rà soát các đối tượng để được trợ cấp phù hợp. Bên cạnh đó, kêu gọi các cấp công đoàn vận động người sử dụng lao động cùng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam cũng dành 500 tỷ đồng từ kinh phí của công đoàn để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ sớm ổn định cuộc sống sau dịch”, ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết thêm.

Trong Tháng công nhân, công đoàn các cấp tiếp tục phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động. Triển khai sâu rộng chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”./.